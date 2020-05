Federación reajusta salarios en funcionarios y reorienta recursos federales; tocarán más de 80 mdp a Los Cabos

Decreto del Gobierno federal para reducir el 25% del sueldo de altos funcionarios, además de que no recibirán aguinaldo, del subdirector hasta el Presidente de la República

Cabo San Lucas.- Daniel Torres Mendoza, representante del Gobierno federal en el municipio de Los Cabos dio a conocer que para las instancias federales la cuarentena se amplió hasta el primero de agosto, además de que se reducirán los sueldos un 25% para reorientar y utilizar el recurso para lo más importante que es atender las demandas de salud y desarrollo social.

De acuerdo a lo emitido por el Diario Oficial de la Federación (DOF) los trabajadores del Gobierno federal que realizan actividades no esenciales seguirán inactivos hasta el primero de agosto, mientras que los colaboradores que desempeñan labores indispensables seguirán trabajando, enfatizó que los programas de desarrollo social continuarán sin descanso.

“Lo más importante hoy en día es cuidar la salud de todos, no sólo de los que trabajan en el Gobierno, pero este decreto también trae una connotación de ahorro para que ese recurso se oriente a lo más importante que es hacer llegar recurso a la gente”.

Detalló que otra acción en el mismo decreto es que se reducirá el 25% del sueldo de altos funcionarios, además de que no recibirán aguinaldo, del subdirector hasta el Presidente de la República no recibirán aguinaldo, además de cerrar oficinas que no tengan actividades esenciales para no pagar renta y evitar gastos en la movilidad de vehículos“.

Así mismo indicó que este recurso permite a la Federación llevar a cabo programas de gran beneficio como los créditos a pequeñas y medianas empresas que no hayan despedido trabajadores, mismos que a nivel nacional se destinaron un total de un millón de financiamientos, de los cuales en Los Cabos tocaron 3 mil 300, lo que significan más de 80 millones de pesos.

“De los pequeños negocios que hay en todas las colonias de los municipios de Los Cabos nos tocaron 3 mil 300 créditos lo que en inversión son 82 millones 500 mil pesos, créditos basados en la palabra del beneficiario y que se va a llevar en Los Cabos”.