Federer se despide de las canchas en juego de dobles con Nadal

Roger Federer, considerado por muchos el mejor de todos los tiempos, fue ovacionado por más de 17 mil espectadores en la O2 Arena en Londres, en lo que fue su último partido como profesional, lo que lo conmovió hasta las lágrimas y envuelto en llanto agradeció el cariño de toda la gente que no solo en el recinto, sino que también en redes sociales alrededor del mundo le expresaba su cariño y admiración a este referente del tenis a lo largo de más de 2 décadas.



If there’s one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B

— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022