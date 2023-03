En cuatro años, feminicidios se triplicaron en Baja California Sur

De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur, se registraron 17 feminicidios desde el año 2019, al cierre de 2022. En todos estos años, solo cuatro de los responsables han sido encontrados culpables, con sentencias que van de 20 a 65 años de prisión.

Los datos obtenidos por CPS Noticias, a través de la plataforma de Transparencia, son un reflejo de la impunidad que se instaló en el estado y revelan la incapacidad de las autoridades para garantizar el acceso a la justicia a los familiares y víctimas de feminicidios.

Las cifras entregadas por las autoridades estatales exhiben que los feminicidios crecen a un ritmo alarmante en casi todos los rincones de la entidad: de dos casos registrados en 2019, para el año siguiente se reportaron tres y, años más tarde se contabilizaron seis casos, en 2021 y, la misma cifra en 2022.

Con base en el informe oficial, cuatro de los casos de feminicidios no han conseguido llegar a los tribunales tras continuar en etapa de investigación inicial en manos de la Procuraduría, mientras que en dos casos las autoridades determinaron el no ejercicio de la acción penal. El resto de los casos, en etapa intermedia o aún en investigación, se desahogan desde hace años en los juzgados.

María Josefina Herrera Alvarado, originaria de Sonora y dedicada a la psicología e investigación, es una de las voces que desde hace un año y cuatro meses exige justicia a las autoridades por el feminicidio de su hija Nayeli Guerrero Herrera, joven de 37 años que había sido reportada como desaparecida el 14 de octubre del 2021 y localizada sin vida tres días después, al interior de su negocio, ubicado en la zona centro de San José del Cabo.

Aunque su caso ha llegado a los tribunales, las autoridades han sido incapaces de castigar al culpable, mientras la audiencia se ha pospuesto hasta en cuatro ocasiones en el último año.

Nayeli Guerrero estudió la carrera de diseño en la Universidad Autónoma de Guadalajara, emprendedora y reconocida por su labor de rescatar y ayudar a dar en adopción mascotas en diferentes organizaciones civiles, así es recordada por su familia y amigos.

“Después de seis meses de investigación y después de ocho meses para poder llegar a una primera audiencia preliminar y después de cinco meses para poder llegar a la tercera audiencia para un juicio, me doy cuenta de que es un camino como los católicos le llaman ‘un viacrucis’, pero no tengo por qué llevarlo, no tengo porque caminarlo”, lamenta la madre, quien accedió a conversar sobre su caso con CPS Noticias.