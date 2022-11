La Feria del Libro UABCS regresó de manera presencial

A dos años de realizarse de manera virtual la Feria Universitaria del Libro UABCS 2022 por la pandemia del Covid-19, ya pudo regresar a la modalidad presencial en el Poliforo Cultural Universitario. Con la FUL UABCS se conmemorará el Día Nacional del Libro el próximo 12 de este mes.

Al respecto, el rector de la máxima casa de estudios, Dante Salgado, comentó que los estudiantes eran los más interesados en participar.

“La comunidad estudiantil es la más entusiasmada, más emocionada. De hecho ellos están apoyando desde la organización y ahorita en el desarrollo de la feria del libro. Nosotros como autoridades muy contentos porque finalmente estamos recuperando acciones que en la universidad tenían años realizándose y luego por las razones que conocemos tuvieron que detenerse”.

Mavi, una alumna de la universidad autónoma, mencionó que a pesar de contar con la facilidad de obtener los libros en digital, no es lo mismo que tenerlos en físico.

“Realmente se me hace algo muy bonito que nos sigan inculcando a pesar de que ya tenemos los libros, tenemos la facilidad de obtener los libros por plataformas de PDF y que nos sigan inculcando el hecho de tener un libro físico, creo yo, que pues nos facilita más tenerlo”.

La Feria del Libro no es solo para la comunidad estudiantil si no para todo público interesado o incluso amante de la lectura. Se cuenta con la participación de 10 editoriales universitarias y 4 librerías; todo esto se llevará a cabo del 8 al 11 de noviembre y estará dividido en dos bloques, desde las 10:00 am a 2:00 pm y desde las 17:00 horas a las 20:00 horas.