Festival de Cine de Los Cabos realizará su 10° edición

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos esté 04 de noviembre, dio a conocer todos los pormenores que los amantes del cine podrán disfrutar en esta 10° edición, la cual se llevará a cabo del 10 al 18 de noviembre.

Maru Garzón Polanco, directora artística del Festival Internacional de Cine de Los Cabos en compañía de María Novaro Peñaloza, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía y Alejandra Paulín Albor, directora ejecutiva del Festival; expuso que el festival está de manteles largos y a fin de conmemorarlo a lo grande esta edición contará con dos importantes homenajes; el primero es para Nicolás Celis, fundador de Pimienta Films y productor de películas que han sido reconocidas tanto dentro como fuera del país.

Expuso que en su filmografía destacan películas como Roma, Pájaros de Verano, Heli y recientemente Noche de Fuego de Tatiana Huezo y Drunken Birds de Ivan Grgovic ambas seleccionadas para contender en los próximos Oscar´s siendo Drunken Birds la seleccionada para arrancar el festival, mientras que Noche de Fuego ese mismo día estará disponible mediante las plataformas.

En cuanto al segundo homenaje dijo, “este estará dedicado a la actriz estadounidense Ann Down a quien reconocemos también por su sobresaliente trabajo en el cine en el rubro de actuación y especialmente por su reciente participación en la película Mass, la cual por cierto, forma parte de nuestra sección Pantalla Dorada que se presentará exclusivamente en cines; este homenaje estará acompañado por una conversación entre la actriz y el crítico mexicano de cine Arturo Aguilar”.

Expuso que por su participación en Mass es una de las favoritas para la próxima temporada de premios, no obstante, cuenta con una gran filmografía que la respalda tales como “The Handmaid ‘s tale” donde fue ganadora de un EMMY como actriz de respaldo.

Así mismo Alejandra Paulín Albor manifestó que el festival el cual en gran medida es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y del Programa Profest, en su 10° edición continuará siendo un espacio donde los cineastas puedan convertir sus proyectos en realidad, por ende, a través del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa y sus dos secciones “Work in Progress” y “Cine en Desarrollo” se contará con 15 proyectos entre los cuales hay 6 películas mexicanas y gracias a la alianza con TELEFILM Canadá se logra lanzar el programa Work in Progress First Nations con un film canadiense.

“Les platico que en esta edición presentaremos en colaboración con Cielo Conten, Reversible Pictures y Room Service Contenidos la sección de Series en Desarrollo que recibirá también al talento de América Latina”, comentó.

Aunado a ello se contará con paneles y conversatorios para las nuevas formas de representación de la industria, así como con el lanzamiento de la Asociación Civil “TINTA Asociación de Escritores Audiovisuales y Cinematográficos de México” que busca crear mejores condiciones laborales para el gremio y será presentado por Lucía Carreras y Carlos Cuarón en un evento abierto al público en línea.

Garzón Polanco retomó el programa fílmico mismo que tiene la sección “Panorama Divergente” que contará con la participación de filmes provenientes de Japón, Argentina, Brasil, Gran Bretaña y Croacia, aunado a la sección de Green que este año se convierte en Strand derivado de la alianza con el Festival Britanico “Climate Crisis Film Festival”.

Así mismo habló de la nueva sección La Baja Inspira integrada por tres producciones que tomaron inspiración de los desiertos y mares de BCS las cuales se podrán ver de manera presencial en Los Cabos y de manera virtual.

También estrenan “Pantalla Dorada” en donde se presentarán las 4 películas más esperadas del año y que se enfilan para los grandes premios mismos que serán proyectarán únicamente en salas de cine y de manera simultánea en 3 puntos de la República Mexicana. Boletos ya disponibles en Cinemex.

Para cerrar con broche de oro, dieron a conocer que tras arrancar el festival y por el resto del mes en Claro Video se podrá disfrutar de 12 películas que han formado parte de la historia del Festival.

Por su parte la Directora General del Instituto Mexicano destacó que el festival cubrir un hueco que había en cuanto a la relación entre el cine mexicano con la cinematografía del hemisferio norte y a lo largo de 10 años han logrado estos lazos y con ello se ha apoyado a muchísimas películas y por ello les felicitó.

Finalmente señaló que esta edición es de suma importancia puesto que el festival se podrá disfrutar de manera presencial sin dejar de llegar a diversas personas de otros estados través de las plataformas digitales, con increíbles categorías tales como Green Strand que ayuda a generar conciencia con respecto al medio ambiente y su cuidado.

Cabe destacar que toda la programación del Festival con excepción a la sección Pantalla Dorada estará disponible totalmente gratis a través de las plataformas del 10 al 18 de noviembre.