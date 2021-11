Festival Internacional de Cine de Los Cabos continúa con su 10° edición

Continuando con las actividades del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, el pasado 15 de noviembre se llevó a cabo el homenaje a Ann Dowd por su destacado trabajo como actriz.

Al respecto, Maru Garzón Polanco, directora artística del Festival se dijo muy contenta de contar con la presencia de Ann Dowd quien a lo largo de su carrera de ha distinguido por conseguir grandes interpretaciones lo que ha hecho memorable a cada una de sus personajes

“En su recorrido por el cine, destacan películas como Hereditary, Compliance, Captain Fantastic o Garden State y por supuesto sus exitosas participaciones en series como The Handmaid’s Tale o The Leftovers entre otras, este año la película Mass de Fran Kranz la cual acompaña este homenaje y pudimos disfrutar en nuestras funciones presenciales fue estrenada en el festival de Sundance y sin duda encumbra la creación de esta mujer; El Festival Internacional Cine de Los Cabos tiene el enorme honor de ofrecer reconocimiento por su sobresaliente trabajo en el cine a Ann Dowd y de otorgarle el Outstanding Work In Cinema –Acting award, muchas gracias Ann, muchas felicidades”, destacó.

Por su parte Ann Dowd quien sostuvo una amena charla con Arturo Aguilar, periodista y crítico de cine; se dijo muy agradecida tanto por el premio al que definió como encantador como por el homenaje mismo que agradeció desde el fondo de su corazón.

Durante la charla expresó cómo fueron sus inicios y el cómo a través de una obra escolar descubrió su pasión, por lo que todo mundo debería al menos participar en una, pues ofrecen mucho al autoconocimiento.

Cabe destacar que el Festival Internacional de Cine de Los Cabos está festejando su 10° edición misma que arrancó el pasado 10 y a la fecha ha presentado los siguientes filmes: en la categoría de “Competencia Los Cabos”; Luchadoras, Strawberry Mansion, Night Raiders, Violet, Le Bruit des Moteurs, Nos Hicieron Noche; “Panorama Divergente” Beyond the Infinite Two Minutes, The Rescue, Poupelle of Chimney Town, The Pink Cloud y el Perro que no Calla.

En tanto a la categoría “La Baja Inspira” se han proyectado The Gigantes, Transition y La Recua; en “Green Strand” fueron Above Water junto con River.

A estas se suman los filmes de los homenajeados Nicolás Celis con Drunken Birds y Noche de Fuego, así como Ann Dowd con Mass aunado a la selección de 15 proyectos de cine que participaron en las categorías de “Cine en Desarrollo” más las 6 en “Work in Progress”.

Finalmente, el evento concluye hasta el próximo 18 de noviembre por lo que la población aún puede disfrutar de grandes filmes.