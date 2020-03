Festival musical recaudará cabello para niños con cáncer

La intención del evento es contar con donaciones suficientes para realizar pelucas oncológicas

(Notimex).— Aprovechar el cabello largo de quienes disfrutan de ir a conciertos es una de las premisas de Córtate la mata fest, evento organizado por Monserrat Martínez y Jerónimo Contreras, que en su segunda edición juntará a nueve agrupaciones de la escena subterránea.

Contreras explica que la idea fue de Monserrat Martínez, quien “ya la tenía desde tiempo atrás; pero la retomó apenas el año pasado. Ella ha estado trabajando con Casa Betti —una institución de asistencia privada dirigida a mujeres mayores— y luego salió la idea de apoyar a la Fundación Polvo de Hadas —asociación civil que trabaja con niños cáncer—”.

Menciona que la respuesta de la primera edición —celebrada el 7 de abril de 2019 en el Bar Veneno Negro— fue muy buena, “de hecho en diciembre llegó la noticia de que todo el cabello recaudado ya estaba siendo tedijo por la misma delegación de Polvo de Hadas; eso es lo que buscamos: que no se lucre, que no salgan con que se vendió el cabello o no llegó”.

A diferencia del año pasado, donde hubo venta de boletos aunado a la oportunidad de donar, los organizadores se dieron cuenta que “la gente no aceptaba muy bien la idea de vender boletos, yo creo que está espantada de que se pueda lucrar con eso; que a la mera hora el organizador desaparezca con el dinero”. Es por esa razón que ahora el acceso será libre, “se puede donar de todo: recaudamos almohadas, alimentos y cabello”.

Además de cabello, al concierto también se podrá acceder donando alimentos no perecederos para las habitantes de Casa Betti, y almohadas que serán llevadas al hospital del Instituto Nacional de Pediatría, “las llevaremos a los niños que están en el área de hospitalización”; en este último caso, la condición es que no sean almohadas lisas; que tengan estampados o colores.

Córtate la mata fest buscó ser un escaparate de bandas con material original, “sabemos que muchos bares y foros le dan más seguimiento a las bandas de covers; nosotros estamos acudiendo a agrupaciones con material propio que por alguna u otra razón no se les da la oportunidad”.

El gusto por ayudar

Nueve son las agrupaciones que se presentarán este 22 de marzo: Hellmidian, Sentinel, The Ripper, Criaturas de la Noche, Dhirze, Honesty, Helltrus Royalty, Honesty, Non Omnis Moriar y Undermeath, “queríamos meter más, pero luego por tiempo la gente se va y ya no escucha todas las propuestas”.

Este año la selección fue realizada con algunas bandas que ya estaban agendadas desde la primera edición, “vamos a ver cuál es la respuesta de la gente; pretendemos hacer una versión 2.2 del festival para noviembre y ahí meteremos a las bandas que no pudieron estar en esta segunda edición”.

Contreras asegura que una de sus principales prioridades es la transparencia, demostrar que el cabello y las donaciones lleguen a las manos de quienes lo necesitan. “Estamos abiertos a toda la gente que quiera comprobar que el cabello y los alimentos se entregan”.

Para esta segunda edición llevan aproximadamente 20 trenzas donadas, “este año la gente ha mostrado buena iniciativa; faltan los que se cortarán el cabello ese mismo día”. El organizador se siente motivado al ver que “este año vamos a poder ayudar de una manera un poco más masiva a los niños”.

Aunque es consciente que una empresa de este tipo exige un esfuerzo enorme en todos los aspectos, “al final la satisfacción de ver felices a los niños y a las abuelitas es lo que retribuye; de repente llegas al hospital o al asilo y te contagias de su optimismo y alegría”.

Está seguro que “si nos sentamos a esperar a que un gobierno llegue y te atienda, pues no vamos a lograr nada; es mejor tu propia iniciativa, ya sea mucho o poco, pero tratamos de poner nuestro granito de arena. Es la mejor forma de ayudar sin tanto alarde”. El evento se llevará a cabo el próximo 22 de marzo en el escenario del McCarthy’s Irish Pub de Nápoles; el precio por entrar es una trenza de cabello no menor a 13 centímetros.