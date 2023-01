FFA reactiva vuelos en EEUU tras falla en sistema

Una avería en el sistema NOTAMS, obligó a la Administración Federal de Aviación (FFA) de Estados Unidos a suspender temporalmente todas las salidas de vuelos domésticos desde el martes por la noche.

La prohibición de vuelo se levantó este miércoles a las 09H00 hora del este, no obstante, la FAA a través de sus redes informó que las operaciones en todo el país se estarán reanudando de forma gradual.

Hasta el momento, la agencia no ha dado explicación alguna sobre la falla y dijo, “seguimos investigando la causa del problema inicial”, añade el tuit.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.

We continue to look into the cause of the initial problem

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023