FGR atraerá el caso de Debanhi y se irá contra quienes obstruyeron la investigación

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López dijo en la conferencia de prensa mañanera, respecto al caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, que la Fiscalía General de la República (FGR) tomará el caso para esclarecer la causa de la muerte de la joven. Asimismo, explicó que ya se puso en contacto con el subsecretario de Seguridad de Nuevo León, Ricardo Mejía Berdeja para tomar acciones legales contra quienes obstruyeron la investigación del crimen, esto incluye a funcionarios públicos.

El funcionario federal aclaró que el día de ayer realizaron dos reuniones de trabajo, la primera con la con las autoridades de aquel estado, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana junto a la Coordinación Antisecuestros. Mientras que la segunda reunión fue realizada con la fiscal de Feminicidios, más los antes mencionados y los padres de la víctima, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, por lo que en las próximas horas se formulará una imputación penal contra quienes obstruyeron la investigación desde un inicio; una vez esto, se solicitará la intervención de la FGR a petición de los padres para encontrar a los responsables sobre el feminicidio de Debanhi.

En este sentido, el secretario de Gobernación, explicó que ya se comunicó con el Fiscal de Nuevo León, Alejandro Gertz Manero para hacer formal esta solicitud.

Cabe destacar que Mario Escobar en días anteriores había aplicado ultimátum de quince días a la Fiscalía para aclarar la muerte de su hija; no obstante, el plazo se venció y no recibió información relevante, por lo que comentó a un medio local que estaría dispuesto en aplicar nuevas estrategias para encontrar a los responsables; asimismo, dijo que no descarta que Debanhi pudo haber sido víctima de trata de blancas.

De igual forma, pidió la renuncia de los altos mandos de quienes considera que no han hecho su trabajo y explicó que tiene pensado analizar un nuevo posicionamiento, para ver si continuará teniendo reuniones con la Fiscalía o realiza manifestaciones sociales para meter presión, esto, no solo por la muerte de Debanhi, sino también por los demás feminicidios que no se han esclarecido.