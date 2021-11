Que siempre no: Confirma FGR que José Ravelo no fue torturado ni violado

Luego de casi tres meses concluye la investigación del caso de José Eduardo Ravelo, un joven de 23 años que murió el pasado 3 de agosto, presuntamente por síndrome de disfunción orgánica múltiple y politraumatismo, secuelas que habría tenido luego de que elementos de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán abusaran sexualmente y lo torturaran, de acuerdo al testimonio de la madre del joven.

Para hacer un recuento, José Eduardo Ravelo era un joven originario de Veracruz que se mudó a Mérida en busca de mejores oportunidades de empleo. Fue detenido el pasado 21 de julio por la Policía de Mérida y falleció el 3 de agosto en el hospital. Ravelo alcanzó a llamarle a su madre para decirle que fue abusado y torturado por parte de los uniformados luego de ser detenido por parecer “sospechoso”.

En un primer informe la autopsia había arrojado que el joven habría muerto por una hemorragia interna, (síndrome de disfunción orgánica múltiple y politraumatismo), así mismo se dictaminó que fue penetrado con un objeto rígido; no obstante la FGR negó todas las acusaciones, así como el alcalde de Mérida, quien se mantenía firme en la inocencia de los elementos.

La versión de la madre, María Ravelo Echevarría, señala que José Eduardo le llamó para contarle que él se encontraba en busca de empleo, cuando fue detenido por la Policía al parecer “sospechosos”, quienes lo trasladaron a los separos y durante el trayecto lo torturaron y violaron. Sin embargo diversos medios mostraron varios videos en donde se mostraba el trayecto de su detención hasta su salida.

En los videos mostrados por la Fiscalía se ve al joven bajo los efectos de “cristal”, mientras era interrogado por la Policía, en otro se ve como fue detenido y otro más su llegada a los cárcel, donde permaneció inmóvil en el piso por un largo tiempo, luego salió caminando por su propia cuenta. Aseguran que iba drogado y fue detenido por alterar el orden público además de que tenía una actitud autolesiva.

Ante este video la FGR y el alcalde, defendieron que los elementos nunca habrían utilizado la fuerza bruta ni abusado del joven. Por lo que el cuerpo fue exhumado y analizado nuevamente. Hasta ahora se determinó que la causa de su muerte fue por neumonía y no por violación ni por traumatismo como en un principio se dijo.

La madre del joven sostiene que su hijo no se golpeó ni violó él solo, así mismo denunció que la FGR no le avisó ni a ella ni a sus abogados, tuvieron que enterarse por los medios de comunicación de dicho suceso. Y asegura tener dos videos en su posesión en donde lo suben a la patrulla y otro donde se escuchan gritos provenientes de una celda, mismos que hasta el momento no son públicos.

Luego de que el hecho se volviera tan viral, fueron detenidos cuatro elementos involucrados el 13 de agosto por tortura agravada, violación agravada y homicidio calificado en pandilla, pero los liberaron por falta de pruebas.

Otra inconsistencia está en que el juez determinó que sí habían lesiones de tortura y violación pero no podían comprobar que fuera provocada por los policías.

📄Boletín. La @CEAVmex hace un extrañamiento ante las declaraciones hechas por la Fiscalía General de la República sobre el caso José Eduardo Ravelo. pic.twitter.com/tcJ0WlCJDw — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) October 28, 2021

De qué murió finalmente

El 28 de octubre la FGR informó que murió por neumonía y no por las razones que en un principio se había dicho y que llegaron a esta conclusión, luego de basarse en la recabación de más de 50 testimonios, 45 periciales en materia forense, química y genética, 35 informes de Policía Federal Ministerial y tres inspecciones ministeriales. Además de que las lesiones que presentaba eran por resistirse al arresto, agregando que existió falsedad en los dictámenes ministeriales al ejercerse presión a los testigos para ejecutar acción penal en contra de Policías Municipales.

Para finalizar el alcalde Renán Barrera, defendió a los elementos y dijo que se reivindicaba la confianza en la policía como una institución de seguridad, agregó que se reunió con la madre de “El Güero” como era apodado para expresarle su pésame, y que habrá una renovación en la estructura de la Policía y capacitación en tema de derechos humanos.