Filomeno es un adulto mayor y tuvo que gastar todos sus ahorros al quedarse sin empleo

San José del Cabo.– Filomeno Cansino originario de Ciudad Constitución, llegó al destino en busca de mejores oportunidades laborales, compartió a las cámaras de CPS Noticias que derivado de esta contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 tuvo que gastar todos sus ahorros al quedarse sin empleo, y aunado a ello, destacó, le dio parálisis en la mitad del rostro, lo cual señaló, le ha dado gran incertidumbre:

“Con esta situación me he visto muy afectado, cuando empezó esta pandemia tenía 23 mil pesos de puros ahorros, pero ya nada más me quedan 2 mil pesos, ya ando con miedo, y ahora me pegó esta enfermedad y ya voy para dos meses, y ando asustado porque además sin trabajo está muy duro, me pegó una parálisis hace poco más de 2 meses, y sí fui al doctor pero cuando estaba trabajando me quitaron mi seguro, y fui el Seguro Popular y no me quisieron inyectar”.