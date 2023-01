Nuevo Culiacanazo: filtran presunta captura de Ovidio

Este jueves se reportó la posible recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con fuentes federales, sin que hasta el momento haya más detalles sobre esto. En 2019 ya se había reportado su captura en ese estado, el suceso conocido como “El Culiacanazo”.

El 17 de octubre de 2019 dejó una huella importante en Sinaloa; los hechos ocurridos en el “Jueves Negro” o “El Culiacanazo”, marcaron el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tras el arresto y posterior liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

López Obrador había prometido no repetir políticas fallidas implementadas en otras administraciones y ese día, las fuerzas de seguridad se vieron sobrepasadas por la capacidad operativa del crimen organizado, que las obligó a liberar a Ovidio y causó serias dudas sobre la estrategia de seguridad del mandatario.

Nuevo Culiacanazo

La mañana de este jueves se registran enfrentamientos y bloqueos en Culiacán por la presunta detención de un integrante del Cártel de Sinaloa, hechos por los que las autoridades pidieron a la población no salir y suspendieron las clases en toda la entidad.

“Se están presentando despojos de vehículos y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, pedimos a la ciudadanía no salir, estamos actuando en consecuencia, informaremos cuando estemos en condiciones”, publicó Cristóbal Castañeda, titular de Seguridad de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado alertó a la población evitar salir a las calles en virtud que en varios puntos se volvieron a presentar despojos de vehículos en forma violenta por hombres armados los cuales han bloqueado calles y avenidas en siete puntos de la ciudad.

Así mismo, López Obrador confirmó el operativo en Culiacán, no obstante, pidió que no aún se desconocen los detalles, por lo que pidió no adelantarse a los hechos, aseguró que toda la información será proporcionada por la titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez entre las 11 y 12 horas de este mismo jueves.

Con información de “El Universal”