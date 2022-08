Fin de semana trágico se cobra la vida de una mujer

A casi dos meses de que inició el “Plan Emergente de Seguridad Vial”, en el que autoridades de los tres niveles de gobierno; acompañados del sector privado y cámaras empresariales, arrancaron con una campaña vial, los accidentes automovilísticos continúan siendo una problemática presente en el municipio de Los Cabos.

Si bien, julio finalizó como el mes más accidentado en lo que va el año 2022, se pudo apreciar que aunque no disminuyeron del todo los accidentes, no registró deceso alguno, no obstante, agosto ha registrado ya dos muertes, por lo que, a modo de recuento, se enlistan los accidentes más sonados del fin de semana en el municipio cabeño.

Poco después de las 16:00 horas del pasado viernes 12 de agosto, se suscitó una percance vial tipo carambola, esté a la altura del kilómetro 31.5 de la carretera transpeninsular, a la altura de la colonia Guaymitas, en la cual se vieron involucrados cuatro vehículos.

Dicho accidente ocurrió con dirección San José del Cabo– Santa Anita, en el semáforo ubicado sobre la calle Tecnológico, acudiendo unidades paramédicas, personal del departamento de bomberos de la localidad y Protección Civil, así como dos unidades con elementos Guardia Nacional división carretera, quienes se encargaron de realizar el parte informativo, así como el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

De los vehículos involucrados, fueron dos automóviles compactos y dos camionetas tipo pick up, las cuales resultaron con daños materiales en su carrocería, en cuestión de los tripulantes, no resultaron con lesiones graves. Por otro lado, en la zona se tornó el tráfico lento, debido a que solo quedó despejado un carril para el paso vehicular.

El sábado 13 se tornó intenso para los cuerpos de emergencias, ya que al menos cuatro accidentes se desarrollaron, ocasionando embotellamientos, lesionados y lamentablemente la muerte de una persona. Alrededor del mediodía se registró una volcadura de un vehículo tipo tráiler, en el que afortunadamente no resultaron personas lesionadas.

Aparentemente el exceso de velocidad ocasionó que el conductor del vehículo de grandes proporciones perdiera el control y cayera en el costado del tramo carretero con dirección La Paz – Cabo San Lucas, a la altura del Km 70, en inmediaciones de la Comunidad de El Pescadero.

Debido al percance se cerró un carril para los trabajos de reincorporación del tráiler, de igual manera, tras el incidente acudieron cuerpos de emergencias y una unidad de Guardia Nacional división carretera, quien se encargó del peritaje correspondiente.

Alrededor de las 15:00 horas, en la delegación de Cabo San Lucas ocurrió un accidente tipo choque por alcance entre una camioneta Suburban y un vehículo modelo Robust tipo Pick Up, esto sobre el puente ubicado sobre la carretera transpeninsular, a la altura de la colonia El Tezal, este no dejó personas heridas.

Por la colisión, se generó un leve embotellamiento en la zona, derivado a que los vehículos quedaron estacionados sobre el carril central del tramo carretero, en donde los conductores esperaron a las autoridades para el parte informativo y el correspondiente peritaje para deslinde de responsabilidades.

Horas más tarde, aconteció un fuerte accidente tipo choque entre vehículos en la colonia El Zacatal de San José del Cabo. Todo parece indicar que el exceso de velocidad y el aparente estado inconveniente de uno de los conductores ocasionó el percance vial.

Lo anterior sobre la calle Francisco Fisher Maurino de la colonia en mención, en donde una unidad del Departamento de Bomberos de San José del Cabo acudieron para la atención, así como elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, quienes se llevaron en calidad de detenidos a dos personas. De manera extraoficial se tiene el conocimiento que resultaron tres personas lesionadas, las cuales ameritan traslado al IMSS ubicado en la colonia Guaymitas, desconociéndose la calidad de salud de las mismas.

Casi de manera simultánea, se suscitó un trágico accidente tipo atropellamiento, en la cual cobró la vida de una persona, esto en la colonia Las Palmas de Cabo San Lucas. De acuerdo a testigos de la zona el responsable estaba siendo perseguido por una patrulla cuando arrolló a la familia que está cruzando la calle.

Las victimas de este incidente, un menor de edad aproximadamente de 10 años, un adulto de sexo masculino el cual se sabe que su calidad de salud es grave, y lamentablemente una femenina sin vida.

Versiones de las personas que se encontraban en la zona mencionaron que el responsable del hecho fue detenido, quien en su intento de huir de una persecución policíaca, arrolló a la familia que se encontraba cruzando la calle, pero, sin embargo, hasta el momento las autoridades no han brindado información oficial de lo ocurrido.