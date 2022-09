¡Finalmente instalan comité pro animal!

Con una asistencia de 11 representantes, de los 14 convocados, para la instalación del comité de protección animal la mañana del día martes quedó instalado el comité en pro de los animales domésticos.

Dicha reunión fue liderada por el director general de Ecología y Medio Ambiente de Los Cabos, Raúl Verdugo Montaño, en representación del presidente municipal Oscar Leggs Castro, quién canceló de último momento. Dentro del comité se hizo la invitación a cuatro asociaciones de protección animal; Casa Sheila, Pet Los Cabos A. C, Asociación Pequeñas Especies de Los Cabos A. C y Animalandia A. C.

Dentro de los asuntos generales fue el apoderado legal de Animalandia A. C, Manuel Tonche González, quien solicitó al comité la implementación de capacitación para la Dirección de Policía Municipal y Tránsito de Los Cabos, así como a funcionarios del Ministerio Público.

Entre los acuerdos del comité se solicitó gafetes para una mejor identificación y de esta manera asegurar que los procedimientos correspondientes se realicen siempre apegados dentro de la capacitación para el manejo de situaciones de maltrato animal.

Así mismo se logró aprobar 4 subcomités relacionado a la protección de animales domésticos, dichos subcomités están conformados para: la difusión, capacitación y educación. Por su parte el apoderado legal de Animalandia A.C quien también forma parte del Comité de Protección Animal a nivel estatal, hizo a bien externar ante medios de comunicación que el problema en la entidad es muy grave e incluso los actos de delito no son castigados por la falta de capacitación de las autoridades.

“Hemos trabajado desde las mesas del Comité Estatal Pro Animal lógicamente para subsanar esas omisiones, porque si bien es cierto que existe el delito, existe el maltrato, sin embargo, por parte de las autoridades judiciales que en este caso viene siendo el Ministerio Público, no está realizando realmente su función como debería de hacerlo, porque no considera un delito el hecho del maltrato animal”.

Es de esta manera y continuando con la denuncia emitida por este medio periodístico sobre el hallazgo de unos perros calcinados, el mismo representante legal Manuel Tonche González, declaró que se continuarán los procesos de investigación y el Comité Pro Animal actuará de manera pertinente, así mismo puntualizó que se buscará que la procuraduría termine los procesos legales que se tienen denunciados por maltrato animal.

“Lógicamente debemos de poner un ejemplo para toda aquella persona que infrinja la ley debe de haber un ejemplo, a partir de que se ponga un ejemplo lógicamente las personas van a tener más conciencia en relación a que si cometo un delito voy a ser sancionado, entonces si necesitamos aplicar la ley ejemplarmente y si necesitamos que la procuraduría de la misma manera aplique la ley, porque ningún caso hasta ahorita ha tenido justicia (…) El comité va actuar precisamente en base a la experiencia que el suscrito trae por parte del estado, lo vamos a implementar aquí en el municipio esa es la idea, la idea es apoyar y ejecutar lo que no se había logrado, por supuesto que se va actuar”.

Será durante las siguientes semanas cuando vuelva a sesionar dicho comité y se conozca cada una de las acciones a implementar dentro de la próxima sesión y se espera contar con todos los participantes completos, como un adelanto a la información el director de Ecología y Medio Ambiente de Los Cabos informó sobre una próxima unidad móvil de medicina veterinaria, la cual recorrerá cada rincón del municipio cabeño, justo al año de mandato del alcalde Oscar Leggs Castro, dicho comité se ha instalado de manera oportuna esperando de esta manera rescindir los problemas en materia de maltrato animal que se vive en la entidad cabeña.