Fiscalía evaluará daños en el Teatro Miguel Lomelí Ceseña

En el 2017, durante la administración del exalcalde Arturo de la Rosa, se gestionó un recurso de 12 millones de pesos para la construcción del nuevo Teatro “Miguel Lomelí Ceseña”, sin embargo, dicha obra quedó inconclusa, dejando en total abandono este importante espacio histórico y cultural de Los Cabos, el cual recibió la sindicatura municipal en obra negra, cuando entró en funciones el gobierno de Óscar Leggs en septiembre de 2022.

Razón por la que desde el año pasado, el equipo de CPS Noticias ha dado seguimiento al estatus que guarda el avance de la recuperación del teatro, siendo un tema del cual, la síndica del Ayuntamiento de Los Cabos, Alondra Torres García, refirió en el mes de mayo del 2022 a través de una entrevista a este medio periodístico, que ya se había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es un delito de oficio, ya que como síndica presenté una denuncia a quien resulte responsable respecto al Teatro Lomelí Ceseña. Realmente, el tema es que la obra no está terminada. Yo llego a una sindicatura y me entregan un bien inmueble, el cual está en obra negra, que es el Teatro de la Ciudad. Como choyera sé perfectamente el beneficio y el dilema social que representa para todos los cabeños, en ese sentido, siendo la representante del Ayuntamiento de Los Cabos ”.

El día de ayer en rueda de prensa, la sindicatura municipal dio a conocer que en los próximos días, peritos adscritos a la FGR evaluarán los daños que presenta el Teatro de la Ciudad “Miguel Lomelí Ceseña”, espacio que fue afectado tras el impacto del huracán Odile el mes de septiembre del 2015.

Torres García señaló que ella no es juez o fiscal para determinar la responsabilidad jurídica de los actores que estuvieron involucrados en esta obra inconclusa, sin embargo, enfatizó que como servidora pública, su única obligación es denunciar las irregularidades que fueron detectadas.

“Es un tema de poder revertir y poder llegar al fondo, siempre con el respeto. Utilizan estos temas para crear controversia, lo repito, no es un tema personal con nadie. Yo no soy juez, no soy fiscal, yo soy simplemente síndico y tengo la obligación de denunciar ciertos actos en un patrimonio del ayuntamiento. Presenté una denuncia en el mes de diciembre de 2021, tomó dos meses contar con toda la información y poder denunciar, se denunció por la vía del fuero común y por el fuero federal”.