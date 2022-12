Fishing in the Five volverá a Baja California Sur en enero

En enero regresará el gran serial de Fishing in the Five creado por el Fondo para la Protección de Recursos Marinos (Fonmar), con la finalidad de impulsar la pesca deportiva en Baja California Sur, entidad con mucha facilidad para practicarla, debido a su ubicación entre dos mares importantes del continente.

En el municipio de Comondú el 7 y 8 de enero llegará el Torneo de Reyes, el cual tendrá como especies a capturar el Marlin y Dorado, llevándose a cabo en Puerto San Carlos. Esos mismos días, pero en Punta Lobos, de la delegación de Todos Santos, habrá pesca de Wahoo.

Posteriormente, Los Cabos y Mulegé recibirán eventos de pesca deportiva el 28 y 29 de enero, así como del 16 al 18 de febrero con pesca de Wahoo y Jurel respectivamente, regresando con la actividad de Fishing in the Five.

Fonmar seguirá promoviendo la pesca en la entidad, pues aparte de la derrama económica que deja cada torneo, existe el hecho de que Baja California Sur se posicione como uno de los mejores destinos para la práctica de este deporte y que se promueva entre los mismos pescadores, ya que ellos son los principales beneficiados de esta clase de eventos.

Fishing in the Five tiene la misión de crear cultura de pesca en el estado, pues planea realizar torneos hasta el próximo año donde terminarán con un serial en el municipio de Loreto a petición de la alcaldesa Paola Cota Davis, y según palabras de Inzunza Tamayo, se buscará que Fishing in the Five continúe durante muchos años más en Baja California Sur.