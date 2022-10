Fiturca presume buena aplicación de su presupuesto

Continúan las negociaciones por parte del Fideicomiso de Turismo (Fiturca) de Los Cabos y el Congreso local para incrementar 1% el impuesto sobre hospedaje que actualmente es del 3%. El director del Fiturca, Rodrigo Esponda Cascajares, comentó que se encuentra en pláticas con legisladores para analizar más a profundidad está propuesta.

Actualmente el presupuesto del Fiturca ronda alrededor de 200 millones de pesos, los cuales, son exclusivamente invertidos en proyectos relacionados en el posicionamiento y promoción del destino. El fideicomiso menciona que todas las operaciones que se realizan tanto en el extranjero y a nivel nacional, son totalmente eficientes y transparentes para dar resultados positivos a Los Cabos; señalando que el incremento del 20% que se ha estado registrando en el arribo de turistas, ha sido gracias a los esfuerzos de comunicación y promoción.

“Nosotros hemos estado participando en las reuniones con el cuerpo legislativo de Baja California Sur y con las distintas autoridades del gobierno estatal. Fiturca es muy respetuoso de las decisiones que las autoridades tomen; es decir, nosotros no hacemos política pública. Somos un órgano técnico que se dedica a la promoción y la mercadotecnia. Nos han pedido nuestra opinión técnica, nosotros la hemos dado con ejemplos. Nosotros podemos probar que los recursos están siendo utilizados con la mayor eficiencia, con la mayor transparencia, con un sentido de negocio que puede beneficiar no solo a Los Cabos, si no a todo Baja California Sur”.