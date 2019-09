Fomentar la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres en primer año de Gobierno

Los Cabos BCS., 25 Sep. (Gobierno de Los Cabos).– Para poder cumplir con su objetivo de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la equidad e igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, el XIII Ayuntamiento de Los Cabos a través del Instituto de las Mujeres, ha invertido recurso humano y económico en diferentes programas de apoyo y prevención.

Dentro de las acciones que destacan, se encuentra el Refugio de Medio Camino, para madres y sus hijas e hijos en situación de violencia extrema, donde se brinda protección integral especializada y enfocada a los derechos humanos, aumentando los resguardos en un 42.85 por ciento, -en lo que va del año-, con la inversión de 366 mil 842.64 pesos.

Asimismo, a través del programa de la Unidad de Atención Libre de Violencia (UALIVI), se realizaron mil 619 acciones, -que representan el monto de 753 mil 672.84 pesos-, a favor de las mujeres en situación de violencia; se llevaron a cabo asesorías jurídicas, atenciones psicológicas y de trabajo social, atendiendo a un total de 762 mujeres que señalaron haber sufrido distintos tipos de violencia, con la suma de 342 mil pesos, aproximadamente.

Por otro lado, debido a la demanda de atención psicológica que existe en el destino, se abrieron 2 redes de apoyo: “Sanándome desde el Interior”, que beneficia a 8 mujeres en San José del Cabo, y“Mujeres Libres y de Raíces Firmes”, que beneficia en Cabo San Lucas a 47 mujeres; resultandoun total de 55 mujeresque podrán desarrollar su capacidad de expresión y descubrir sus propios recursos para acceder a una vida libre de violencia.

El Instituto de las Mujeres, también creó la Red Interinstitucional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde se exponen diversas problemáticas, se toman acuerdos y se da seguimiento a dichos acuerdos; a la fecha, se han llevado a cabo 6 sesiones, con la participación de 26 instituciones públicas que han replicado 182 acciones y 15 acuerdos.

En lo relativo al empoderamiento económico, se ampliaron los incentivos y facilidades a las mujeres productivas y emprendedoras, gestionando espacios y puntos de venta en reconocidos hoteles de Los Cabos, impartiendo capacitaciones, talleres y diversas actividades.

Con el proyecto Mujeres Artesanas, pudieron beneficiarse a 33 mujeres y 01 hombre; con el programa de Capacitación para el Empleo Vive, se benefició a 514 mujeres y a 17 hombres, con el monto de 3 mil pesos; a través del programa de Capacitación en Talleres Diversos para el Autoempleo, se ha apoyado a 141 mujeres y 3 hombres; y, con el programa Mujeres participantes en la Feria del Emprendimiento Vive 2019, se ha logrado ayudar a 11 cabeñas, invirtiendo la suma de 14 mil 616 pesos.

De igual manera, el Instituto fortalece su trabajo firmando convenios de colaboración que facilitan a las Mujeres del Municipio de Los Cabos el acceso a los derechos de justicia, educación derechos políticos y derecho a la autonomía económica de las mujeres.

En ese sentido, se signaron compromisos con el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEE), Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Procuraduría Estatal de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE) y The Trust for The Americas (Proyecto VIVE).

Para finalizar, por primera vez en la historia de Los Cabos, la Delegación de Miraflores contará con una oficina del Instituto de las Mujeres, que será un espacio libre de violencia. Mediante estas estrategias y líneas de acción que propician la equidad y la paz social, el Instituto de las Mujeres contribuye al crecimiento sustentable y ordenado del municipio.