Fonatur podría entregar planta de tratamiento este año

Durante la 4ta mesa técnica de agua del Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC), se tocaron temas de suma importancia como lo es la planta de tratamiento instalada en el Centro de San José del Cabo y que a la fecha está en trámites para que el resguardo pase al gobierno municipal.

Al respecto, Julio Castillo, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos destacó que pusieron el tema en la mesa puesto que coinciden con los ciudadanos y comerciantes de la zona que es algo que se tiene que solucionar a la voz de ya, pues cada día el olor es más insoportable.

“O lo resuelve Fonatur y le invierten de manera rápida, o si no pueden, pues que lo entreguen y que dejen que la solución del problema lo tengamos nosotros, porque ahorita estamos en un impasse en el que nos está afectando como ciudadanos y le está afectando a la autoridad en materia de que le tiene que dar respuesta al ciudadano, pero no se puede hacer gran cosa porque no depende de ellos no depende del ciudadano a ayudar a resolver el problema, pero si se cosecha el malestar”.