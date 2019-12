Fondo perdido de la pesca comercial alcanza los 50 mil mdp: Fernández del Castillo

Observó que lo dado a la pesca de gran altura implica 10 veces más a la llamada Estafa Maestra, en la que se involucraron universidades públicas y que mantiene bajo proceso a Rosario Robles. Se llevan 12 años desde que se dejó de aplicar la ley a favor de las especies deportivas, sentenció. Invitó a los ciudadanos a sumarse a la manifestación marítima por la defensa del pez dorado

San José del Cabo.- El fondo perdido de la pesca comercial alcanza los 50 mil millones de pesos, lo que implica 10 veces más de la llamada Estafa Maestra en la que se involucraron universidades públicas y que mantiene bajo proceso a la ex titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, aseveró lo anterior Enrique Fernández del Castillo, presidente de la Fundación para la Conservación de los Peces Picudos.

En entrevista para CPS Noticias, aseveró que esta Estafa Maestra que tanto ha pesado a la ciudadanía por la cifra que alcanza los 5 mil millones de pesos, los apoyos a fondo perdido a la pesca comercial superan los 50 mil millones de pesos, 10 veces más, situación que la consideran legal, así están las reglas, pero es algo completamente inmoral, observó.

Sostuvo que se llevan 12 años desde que se dejó de aplicar la ley a las especies de pesca deportiva, “no conocemos a ningún pescador ribereño que haya salido de la pobreza, pero sí conocemos a los ‘coyotes’ o intermediarios que se han hecho ricos con las especies marinas, que las venden en todos lados ilegalmente; el negocio es para los intermediarios”, acotó.

Fernández del Castillo, presidente de la Fundación para la Protección de los Peces Picudos, tras señalar que la manifestación de la comunidad marítima en defensa del pez dorado, para que no se comercialice y que se realizará el próximo martes a las 4 de la tarde en la bahía de Cabo San Lucas, será sin afectar a los turistas.

Aseveró que ya es el momento en que la comunidad marítima y turística salgan a la calle a dejar claro su descontento por esta arremetida contra el dorado y la pesca deportiva por parte de la diputada federal de Morena, Claudia Valeria Yáñez, de pretender comercializar al pez dorado. . “Qué problema tenemos, que el producto marino es finito, se acaba y si no se hace algo por defenderlo, va a pasar en Los Cabos como en Hawái, que ya no tienen pesca deportiva porque se acabó el dorado; nosotros tenemos que conservarlo y la manera como lo manejan los pescadores deportivos es muy artesanal y muy conservadora, aún así a pesar de que cada pescador puede sacar cuatro dorados, nos hemos reunido para decirles que sólo saquen uno y que sólo saquen lo que se van a comer, que no maten por matar, que cachen y suelten”.

De qué sirve tener una educación y una costumbre de hacer las cosas bien, cuando en otro lugar van a depredar el dorado, que es lo que realmente pretende esa diputada federal Yáñez de Morena, acotó.

La diputada federal argumenta –abundó-, que hay otras costumbres en otros lados, puede ser, pero que no se le olvide a esa legisladora que el dorado es migratorio “y así como nos pusieron a nosotros en el mapa, pueden meter a otros destinos al mapa; hay que recordar incluso que Chiapas tiene la mejor pesca deportiva que la que hay en Florida, la pregunta que queda al aire es: bajo qué análisis se está pensando, pagándole a 20 pesos el kilo de dorado a los pescadores ribereños y revendiendo a 120 pesos el kilo, quién es el que gana con la apertura del dorado, ¿los ribereños?, si fuera así y quisieran realmente ayudar a los ribereños, el primer producto que debieran liberar es el camarón, por qué quieren el dorado.

Es muy sencillo comprender esto, abundó, agotaron las pesquerías y ahora quieren convertirse inmediatamente en palangreros, comercializar dorado y seguir vendiéndolo ilegalmente, como sucede ahorita, recalcó.

Por otra parte, subrayó que en los últimos 15 años la cantidad de recursos que se les ha dado de apoyo a 106 empresarios del país, “por lo menos han recibido cerca de 50 mil millones de pesos en estos 15 años para tratar de rescatar sus negocios, estos recursos salen de la bolsa de todos los que pagamos impuestos, no conozco ningún negocio donde se pueda recibir dinero y echen a perder su propio recurso, se acabaron el recurso no pescando bien y ahora quieren agarrar todo el dorado”.

Mostró imágenes demoledoras de cómo se está depredando el dorado, imágenes en la zona de Mazatlán, a unos cuantos pasos de las oficinas de la Conapesca, eso es lo que ocurre en el país y lo que han venido tolerando las autoridades.

Manifestación Pacífica

Volviendo al tema de la manifestación por la defensa del pez dorado, dijo que será pacífica, concentrará a todos los yates y embarcaciones en la Marina de Cabo San Lucas, la postura será muy firme y fuerte, pero sin molestar al turista.

“ Hay que ser muy claros en lo que estamos pidiendo pero no molestar a los turistas, de hecho va a ser muy atractivo para los turistas ver esa concentración de todos los yates en una manifestación dando la vuelta para la bahía, no podemos permitir que de un plumazo maten a Los Cabos con una iniciativa tan mal pensada, tan mal planeada como la que presentó la diputada Claudia Valeria Yañez en México”.

En esta manifestación donde no se va a ganar la calle, sino que se va a ganar el mar, Fernández del Castillo apuntó que lo que pretenden es obtener la simpatía de toda la gente y no la enemistad, no estamos de acuerdo en hacer manifestaciones en donde se afecte el tráfico y fastidiando a la gente que no puede llegar a sus trabajos, recalcó.

Asimismo hizo extensiva la invitación a todos los ciudadanos que quieran participar podrán subirse a las embarcaciones, con Marina Fundadores y hacer más fuerte este reclamo en el mar, harán un recorrido cerca de la playa hasta El Arco y de ahí regresar a la Marina.

“Por supuesto que hay voces muy fuertes que quieren que tomemos calles, que tomemos el aeropuerto que hagamos una manifestación más fuerte en el sentido de bloquear, de ninguna manera vamos a hacer algo que pueda afectar al turismo”, insistió.

Y advirtió:

“Si pasara esta medida en la manera como está escrita, donde simplemente se retira de las especies destinadas a la pesca deportiva el dorado, muy sencillo, nos están quitando tres especies; hay que recordar que el marlin azul y negro comen dorado, no vienen a Los Cabos a saludar, vienen a comer; si les quitamos la comida con el dorado y dejan de venir esas dos especies, resulta que las tres especies más apreciadas para la pesca deportiva son el marlin negro, azul y el dorado, esta iniciativa nos quita tres especies que están destinadas a la pesca deportiva”.