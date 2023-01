Fonmar ya piensa en la siguiente temporada de Fishing in the Five

Continúa el serial de “Fishing in the Five” para este 2023, ya se llevaron a cabo algunos torneos de pesca en Los Cabos y continuará por el resto de Baja California Sur este 28 y 29 de enero, así como del 16 al 18 de febrero con pesca de Wahoo y Jurel respectivamente.

Lo anterior fue creado por el Fondo para la Protección de Recursos Marinos (Fonmar), con la finalidad de impulsar la pesca deportiva en Baja California Sur, entidad con mucha facilidad para practicarla, debido a su ubicación entre dos mares importantes del continente.

Fonmar seguirá promoviendo la pesca en la entidad, pues además de la derrama económica que deja cada torneo, se busca que Baja California Sur se posicione como uno de los mejores destinos para la práctica de este deporte y que se promueva entre los mismos pescadores, ya que ellos son los principales beneficiados de esta clase de eventos.

Así lo explicó en entrevista exclusiva para CPS Noticias el coordinador de torneos de pesca deportiva de Fonmar, Juan Javier Garcia Davis, quien habló de lo que sigue para el presente año, cuando planea finalizar y arrancar con la temporada 2023/2024.

“La final es en junio en Loreto. Fonmar pensará en la apertura del nuevo serial 2023/2024, queremos que este inicie en Los Cabos y termine en La Paz. Sería la continuación de Fishing in the Five”.

Fishing in the Five inició en junio del año pasado y tiene la misión de crear cultura de pesca en el estado, ya que como se mencionó, se buscará que este torneo continúe durante muchos años más en Baja California Sur promoviendo una de las principales actividades recreativas y deportivas del estado.