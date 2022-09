Fonmar celebrará el Torneo de Fundación Loreto 2022

Con motivo de la celebración de los 325 años de la histórica primera capital las Californias, se realizará el tradicional “Torneo de Fundación Loreto 2022” este próximo 15 de octubre en la dársena del municipio Loretano. La inscripción se realizará un día antes de la competencia antes mencionada.

Esta edición es realizada por el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar) y tiene como objetivo seguir fomentando la pesca deportiva en la entidad sudcaliforniana con el serial de Fishing in The Five, el cual hasta el momento se ha realizado de manera exitosa en los distintos puntos del litoral sudcaliforniano y para mediados de octubre llegará a Loreto.

La especie a capturar será el Dorado con un peso mínimo de 6 kilogramos (15 libras) así como también el capturar y liberar (Catch and Release) del Marlin tendrá jackpots garantizados. Las embarcaciones deberán tener 4 integrantes.

Fonmar continúa con la promoción a la pesca deportiva tal y como lo garantizo su titular, Martin Inzunza Tamayo, cuando declaró que este torneo en Baja California Sur es para reactivar un deporte que ya tenía participación pero que no se lleva los reflectores y para la dependencia es muy importante que nuevamente se convoca a la afición a esta disciplina de alto impacto en la media península.