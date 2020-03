Forbes y TripAdvisor nombran a La Paz “Destino Turístico Emergente”

Foto: TripAdvisor

México.- TripAdvisor presentó a finales del mes de Febrero los premios ‘Traveler’s Choice 2020.’ Esta plataforma de viajes reúne todas las opiniones y calificaciones que comparten viajeros de todo el mundo. Con esta información publican listas con los destinos más populares, playas, hoteles restaurantes y más.

Este año, nuestra ciudad es parte de la lista de Destinos Emergentes. La Paz, Baja California Sur, aparece en el lugar 9 de las ciudades de las que se estará hablando el próximo año.

Describen a la capital como “punto de partida a otros complejos turísticos.” Escriben sobre el “encanto antiguo” de la ciudad, los restaurantes y tiendas de arte ubicadas en el paseo marítimo. Además hablan también del avistamiento de “Ballenas grises.”

La famosa revista Forbes, publicó en su versión digital un artículo sobre la lista de ‘Traveller’s Choice Awards 2020’ y el lugar que ocupa en la lista de destinos emergentes.

En su publicación agregan descripciones sobre los paisajes naturales que ofrece La Paz a sus visitantes. Invitan también a visitar las islas ‘Patrimonio de la humanidad’ que forman parte del estado.

Desde su cuenta oficial de Twitter, el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, compartió dicho artículo

Recientemente The New York Times nombró a La Paz, BCS cómo uno de los 52 lugares para visitar durante el 2020.

En el lugar 18 de la lista aparece un video de Balandra, donde se pueden ver tanto el hongo, cómo lo limpia y tranquila que es la playa. Lo acompaña una frase que dice:

“In Baja, a reimagined waterfront and a sustainable sensibility”

