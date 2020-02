Ford v Ferrari acumula dos premios Oscar

La película que narra la historia de dos grandes del mundo del automovilismo se llevó el Oscar a Mejor edición de sonido. Donald Sylvester, quien recibió el galardón de manos de Salma Hayek, compartió un breve pero fuerte discurso en el que aseguró que el director de la cinta debió haber sido uno de los nominados en esta 92 edición de los Oscar.

La película protagonizada por Christian Bale y Matt Damon fue galardonada por segunda ocasión en la noche, ahora en la categoría Mejor edición que se refiere al orden narrativo de los elementos que conforman la cornología de la cinta. Andrew Buckland y Michael McCusker recibieron la estatuilla y agradecieron a sus familias y equipo de trabajo.

#Oscars Moment: Michael McCusker and Andrew Buckland accept the Oscar for Best Film Editing for their work on @FordvFerrari. pic.twitter.com/mCl2uxwT7R

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020