Foro Ciudadano Coparmex; tecnología como herramienta en manejo de residuos

En el Foro Ciudadano Coparmex Los Cabos que preside Arandi Torres, fue transmitido por las diversas plataformas de CPS Noticias y en el que participantes de este evento trataron el tema del manejo de los residuos sólidos en el municipio de Los Cabos y el uso de la tecnología para regular y ordenar la recolección de basura, además de las estrategias para acabar con los basureros clandestinos, la idea instalar un sistema de geolocalización y crear una agenda sustentable, para con esto formar un municipio inteligente, todo a fácil costo.

En el Foro realizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana estuvieron presentes Jacqueline Valenzuela, miembro del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental e integrante de Coparmex Los Cabos y quien encabezó dicho encuentro, Irene Galindo Román, segunda regidora del XIV Ayuntamiento de Los Cabos, el coordinador de residuos sólidos urbanos municipales, Jesús Javier Vega, así como Giancarlo Muñoz, experto en tecnología.

En este foro, se exploró el tema del manejo de los residuos sólidos y sobre quiénes tienen el beneficio y permiso para ser usuarios de los rellenos sanitarios, además de las autoridades municipales, destacando que las personas que hacen uso de estos sitios, son quienes obtienen concesiones por parte del gobierno del Estado mismos que dan el servicio en su mayoría al sector hotelero e industria, ellos pueden disponer de los rellenos sanitarios, además de que tienen que dar una cuota que esta tabulada y que se paga en la Dirección de Ingresos del Municipio de Los Cabos, hecho que llamó la atención de la integrante de Coparmex, refiriendo entonces la importancia de que autoridades estatales hagan sinergia en la solución del manejo de los residuos sólidos.

Destacándose en el encuentro de Coparmex que, en más de un mes, la nueva administración ha trabajado en la rehabilitación de los rellenos sanitarios de La Candelaria y Palo Escopeta, aseverando que autoridades municipales buscan que ambos sitios cumplan con la Norma Oficial Mexicana 083 en el mediano plazo.

Así mismo se habló de que el Ayuntamiento de Los Cabos está interesado en buscar las alternativas para atender el problema de la generación de residuos sólidos, desde luego haciendo uso de la tecnología, ampliar el manejo del reciclaje y tener otras áreas de atención y para eso, es necesario crear políticas públicas relacionadas a la regulación y ordenamiento, además considerar sectorizar la situación; además de implementar medidas de eficiencia todo de manera integral, es decir donde tenga que ver la parte normativa, cultural y social.

Otro de los puntos tratados en este Foro Ciudadano Coparmex Los Cabos, fue lo relacionado a la generación de basura y las rutas establecidas y que pueden variar en cuanto a su frecuencia en las colonias populares, esto debido a un análisis realizado por zona, dejando en claro que el uso del servicio particular está permitido ya que hay desechos que el Ayuntamiento no puede recoger como los de un fraccionamiento que no esté entregado a la autoridad.

Recalcaron que las soluciones, en términos de tecnología para llevar un control automático de las rutas de recolección por parte del Municipio y sobre quienes están recurriendo al servicio particular de recolección de basura, es necesario instalar un geolocalizador satelital y/o dispositivo que cuente con sistemas que puedan instalarse dentro de los camiones recolectores y se enlacen de forma inalámbrica a un sistema basado en la nube, mismo que genera estrategias específicas para el manejo de la basura.

Abundaron que adicional a esto es necesario aumentar la disponibilidad de los camiones recolectores y cómo, adentro de la información de estos sistemas de geolocalización colocados en algunos de los camiones más nuevos, se extraigan los fallos del mismo motor y que se marcará en la misma computadora y sin que haya alguien que tenga que tomar decisiones, se planearán las estrategias autónomas o automáticas a desarrollar, la idea tener información real y estadística.

De igual manera dijo que en el caso de los tiraderos clandestinos mismos que se dan dentro de la mancha urbana ante la vista de todos, puede emplearse la tecnología y detectar cualquier anomalía, es decir sí la unidad descarga la basura en un lugar ajeno al relleno sanitario, así que con el uso de un dispositivo puede pesarse la caja y en algún punto del trayecto, sí se detecta alguna disminución en el peso, entonces se enviará una notificación que indique en donde fue esa descarga para entonces tomar las medidas exactas para atender el problema.

Puntualizaron que Los Cabos, es un destino que tiene el potencial en diversos aspectos, turístico, y económico como para seguir con procedimientos arcaicos, es necesario contar con una aplicación que indique en donde anda el camión recolector de basura, se requiere un sistema en el que autoridad y ciudadano estén vinculados, la finalidad formar una sociedad inteligente.

En relación a los costos para la implementación de la tecnología en el manejo de los residuos sólidos, dijeron los participantes de este Foro Ciudadano organizado por Coparmex Los Cabos, que es accesible el precio para instalar geolocalizadores, propuesta posible para el Ayuntamiento de Los Cabos y que en 2 meses podría estar lista y funcional, la idea es tener una agenda sustentable y eficientar el servicio.