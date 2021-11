Foro Ciudadano concluye con el tema de Residuos Sólidos

Como cada miércoles, el “Foro Ciudadano Coparmex” se dio cita a través de Radiante 89.1 FM para seguir debatiendo pero sobretodo poniendo en la mesa las estrategias que permitan resolver el tema de los residuos sólidos y su eficiente disposición.

Con la presencia Jaqueline Valenzuela, moderadora del foro, Jesús Javier Vega Orduño, coordinador de Residuos Sólidos Urbanos Municipales; Arandi Torres presidenta de Coparmex delegación Los Cabos, e Irene Galindo Román, maestra en Desarrollo Sostenible y 2da regidora del XIV Ayuntamiento, arrancó la cuarta y última sesión del tema de residuos sólidos pero no sin antes ver lo más relevante que se ha obtenido con los foros.

En este tenor, Arandi Torres destacó que para ella, uno de los puntos más relevantes ha sido el tema de las tecnologías y como está puede eficientar la disposición de los residuos, tal como lo ha hecho con la comunicación y el desarrollo de los sectores laborales en la reciente pandemia.

“Toda la parte de las tecnologías pareciera que es una gran inversión pero en realidad yo creo que esa inversión ya cuando la diluyes a través del tiempo, la prorateas, te das cuenta que el costo en los cortos plazos es mínimo y que el costo de mantenimiento y el costo de implementación es muy bajo en realidad”.

Ante ello, se dijo contenta de que los foros dan a conocer las plataformas y las empresas que tienen interés de sumar esfuerzos con los diferentes sectores para dar soluciones a un tema tan complejo como es la basura y que ya operan en otras partes del país y del mundo.

Así mismo se planteó cómo los foros han permitido ver que los residuos son también un recurso que en una economía circular puede volver a ser reintegrado para generar esquemas virtuosos.

Por su parte, Vega Orduño señaló que los foros son de gran interés pues permite entender que el tema de la basura y el reciclaje también requiere de los esfuerzos en conjunto de todos los sectores pues es extenso.

Aseveró que Servicios Públicos es el más interesado en que el residuo se minimice antes de llegar a su destino final ya que actualmente se recolectan alrededor de 400 toneladas diarias en Los Cabos.

“Si hay un sistema de acopio, de recuperación o recicladora nos andan quitando alrededor del 30 a 40 %, que eso es lo que estadísticamente existe en cada población en México”, expresó.

Por lo anterior destacó que las puertas de Servicios Públicos están abiertas para todo el que quiera sumarse a la labor.

Así mismo señalaron que la cultura y capacitación juegan un papel muy importante, como el de crear conciencia de que la basura es responsabilidad de todos y no solo del gobierno, y que es importante adoptar el concepto minimizar, es decir, si no lo necesito no lo compro para con ello adoptar nuevos estilos de vida, sin dejar de lado que los nuevos procesos y modelos de separación de residuos también puede generar empleos.

Finalmente resaltaron que la falta de atención hacia la basura sin duda seguirá generando problemas como coladeras tapadas, derrames de aguas negras, calles y mares contaminados así como rellenos sanitarios insuficientes, por ende sumar esfuerzos y apostarle a la ciudadanía y la cultura son las mejores herramientas para abatir la problemática.

Cabe destacar que con la emisión de este 24 de noviembre se cierra el primer bloque del foro, y regresará a Radiante 89.1 FM en el mes de diciembre con el tema Ordenamiento Territorial y Vivienda Digna, que es otro asunto sensible en Los Cabos.