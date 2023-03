Francia, Portugal e Inglaterra lideran las eliminatorias de la Eurocopa 2024

Ha iniciado el camino rumbo a la Eurocopa de Alemania 2024 y tras finalizar los primeros partidos de las eliminatorias, algunas escuadras ya comienzan a marcar el paso dentro de sus respectivos grupos.

Escocia, Francia, Inglaterra, Serbia, Eslovenia, Suiza y Portugal, fueron las selecciones que lograron ganar sus dos encuentros y con 6 puntos ya se ubican en la punta de sus sectores.

Entre los equipos que mostraron mejor futbol en estos duelos se encuentra la escuadra lusitana comandada por Cristiano Ronaldo, pues Portugal consiguió contundentes y aplastantes victorias en sus partidos y con 10 goles a favor y 0 en contra, iniciaron con el pie derecho la era de Roberto Martínez al frente de esta selección.

En contraste, también existieron algunas sorpresas en este arranque de las eliminatorias, llamando la atención la realizada por Escocia, quien derrotó a España y se adjudicó el primer lugar del Grupo A.

Højlund keeps his place in top spot 👊⚽️@Alipay | #EQTopScorer pic.twitter.com/ykSJ1PgzIJ

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 28, 2023