Que, ¿qué? ¿Frankie Muñiz no perdió la memoria?

Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos sentamos frente al televisor a disfrutar de la serie Malcolm el de en medio. Las peripecias de un adolescente que sufría bullying por tener una inteligencia superdotada nos atraparon desde el primer instante; no se diga, los demás personajes del programa que complementan a la caótica familia Wilkerson.

Durante los años en que se transmitió la serie, crecimos y fuimos testigos, también, de la evolución de cada uno de los protagonistas. La risa contagiosa era pan de todos los días. Nos encariñamos con los actores y actrices, y les seguíamos la pista en sus vidas privadas, a través de las redes sociales o en portadas que circulaban a diario.

La noticia de que el protagonista de Malcolm in the Middle, Frankie Muñiz, había perdido la memoria, empezó a circular como pólvora después de la última temporada de la serie. Los rumores y especulaciones de que el actor estaba enfermo y había olvidado su pasado, incluido su paso por la serie, dejó a todos sorprendidos.

Después de la serie, Frankie se convirtió en uno de los actores más solicitados por Hollywood. Filmó algunas películas que obtuvieron nominaciones en los Globos de Oro y los Emmy.

Después, como una estrella fugaz, no supimos nada del protagonista de Malcolm el de en medio, hasta que una noticia sacudió al medio del espectáculo. La prensa difundió que Frankie había sufrido 9 contusiones. El actor había dejado su carrera para dedicarse a ser piloto de carreras. En esta peligrosa etapa de su vida, se dijo, sufrió accidentes que le provocaron conmociones cerebrales.

En 2012, Muñiz fue internado debido a un derrame cerebral. Las secuelas fueron el motivo por el cual no recordaba nada de su tránsito por Malcom.

En 2017 condujo un programa de Dancing in the Stars en 2017. Durante el espectáculo mencionaron que 2001 fue el mejor año de su trayectoria artística, porque lo había nominado a un Golden Globe y a un Emmy, a lo que Frankie contestó:

“No recuerdo cómo me sentía. ¿Ustedes sí?”

En ese momento Frankie admitió que tenía mala memoria; pero se malinterpretó lo que dijo. Los medios empezaron a afirmar que debido a las conmociones Frankie Muñiz no recordaba nada de su pasado.

El 16 de diciembre fue invitado al podcast Wild Ride! with Steve-O. Durante el episodio, reveló que aquello que dijo en 2017 fue malinterpretado, y que en realidad sí tiene recuerdos, pero en su mente los ve como en un sueño (cosa que nos pasa a todos). Muñiz mencionó que en aquellos años tenía muchos proyectos y tantas cosas que cree que es lógico que no recuerde todo.

“No recuerdo los detalles, pero eso no significa que no recuerde nada”.

En el podcast, el actor afirmó que ya tiene un diagnóstico. Lo que le pasa es que sufre de migrañas muy fuertes. Entonces, no, no olvidó todo, y no está en peligro médico.