Fuera BCS ante posible riesgo de sarampión; en México se registran 5 casos importados

Cabo San Lucas.- Heriberto Soto Haro, jefe de los Servicios de Salud en Baja California Sur, dio a conocer que los 5 casos de sarampión registrados en México no representan un riesgo para Baja California Sur, sin embargo señaló que no hay que bajar la guardia en ese sentido.

Explicó que estableciendo contacto con la Secretaría de Salud federal, estos casos registrados son debido a un padecimiento importado, en México no hay casos autóctonos, es decir, que surjan en el país, esto derivado del adecuado trabajo de las áreas de prevención y promoción de la Salud, sobre todo en el tema de vacunación.

“El porcentaje de vacunación contra el sarampión a pesar de algunas deficiencias es muy satisfactorio, lo que reduce la posibilidad de enfermedad en nuestros niños o adultos”.

Añadió que toda la comunidad ha sido vacunada en tiempo y forma, esto de manera satisfactoria, por lo que los sudcalifornianos están protegidos contra esta enfermedad.

Concluyó diciendo que es por eso que insisten en promover y difundir las políticas públicas de salud, para que la gente acuda a las campañas de vacunación, dijo el entrevistado para CPS Noticias.