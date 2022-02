No fue uno, fueron 2 días de fiesta dice Oscar Leggs

Tremenda polémica desató el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro por la celebración de su cumpleaños, eventos sociales que violaron los protocolos sanitarios establecidos por el Comité Estatal de Seguridad en Salud, mismo que determina que en el nivel 3 amarillo de alerta sanitaria las fiestas con más de 50 personas y la música en vivo no están permitidas.

Se presume que el edil cabeño contrató música de los cantantes locales “Miguel y Miguel” muy reconocidos en el municipio y los Cadetes de Linares, lo que desató las críticas ciudadanas. Tribuna de los Cabos dio cuenta de ello oportunamente.

Entrevistado en un panel con diversos comunicadores locales Leggs Castro hizo alusión a su polémica y en un intento de broma dijo que “el alcohol lo mata todo” así mismo de forma irónica dijo que no fue una, sino 2 fiestas la que celebró, que no sería hipócrita y mentiría si dijera que se tomaron medidas sanitarias, algo que reconoció no hubo.

“Tratamos de hacer lo más despejado posible y el alcohol mata todo…. no es cierto. Para qué ser hipócritas y decir que estamos en sana distancia, le pedimos su prueba Covid al que entrara, eso es mentira” dijo el alcalde en el mencionado panel, mismo que tuvo lugar en las Instalaciones del Centro de Atención al Turista (Catac).

Leggs mencionó además que espera que en su fiesta nadie se haya contagiado y pues que si se contagiaron le avisen porque “todos me saludan”.