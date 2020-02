Fueron acusados de secuestro y de tráfico de menores en Mazatlán, ahora desde BCS exigen justicia

La Paz.- La familia Hernández Vidales, acusada en Mazatlán, Sinaloa desde el 18 de diciembre del 2019 de secuestro y pertenecer a una red de tráfico de menores, sin ningún tipo de pruebas, hoy desde Baja California Sur exigen una disculpa pública y justicia para recuperar a sus hijos y sobrinos que fueron separados y llevados a Casa Cuna.

Luciano Hernández Vidal, narró a CPS Noticias que desde el 15 de noviembre del año pasado, viajaron en familia, incluidos 7 menores entre 2 y 13 años al estado de Durango, pero de regreso a La Paz vivieron un infierno.

Nos quitaron a nuestros hijos y con nosotros hicieron los que se les dio la gana. Nosotros queremos que la gente de La Paz conozca nuestra versión y se enteren de nuestra versión, nosotros tenemos las actas de nacimiento de nuestros hijos, las constancias de la escuela. Nosotros en Mazatlán interpusimos una demanda ante un juez federal del Octavo Distrito, nos tuvieron dos meses en Mazatlán sin darnos a nuestros hijos y cuando llegó el amparo, a nuestros hijos los enviaron inmediatamente a La Paz y están en la Casa Cuna”.

Dijo que con cinco adultos viajaban 7 menores, cuatro son sus hijos y tres sus sobrinos, “mi mamá, mi hermano y mi esposa viajamos a Durango de emergencia porque mi abuela enfrentaba un problema de salud, de regreso comenzó todo el martirio”.

Expuso que luego de que los detuvieron sin ningún argumento, los separaron de sus hijos, “a mi hija menor de dos años la enviaron a Durango, cosa que no debieron hacer, separaron a nuestros hijos. Nunca nos dieron ninguna razón, a nosotros nos agarraron, nos golpearon, nos encerraron 36 horas, adentro no supimos nada y ya que salimos nos enteramos que porque creían que los niños eran robados. El ex Director del DIF de Mazatlán dejó su cargo después de que nosotros nos empezamos a mover”.