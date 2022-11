Detienen fuga de agua, ¡Con una agujeta!

Una fuga de agua más en San José del Cabo, ahora ubicada dentro del canal o acueducto para agua de lluvia, en las inmediaciones de la carretera Transpeninsular, en la colonia Guaymitas.

Mediante un video, un ciudadano dio cuenta, la noche del domingo 20 de noviembre, de una tremenda fuga de agua. Al día siguiente, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos acudió al punto a verificar la fuga, que correspondía a una manguera, la cual ya estaba ‘reparada’, doblada y amarrada con una agujeta.

En el video se muestra la ruta que siguió el líquido buscando llegar al mar, justo por una calle que circunda una tienda departamental que ahí se ubica. Un ciudadano que pasaba al momento de la inspección, comentó: “cómo es posible que nadie venga a reparar la fuga, cuando hay mucha gente que no tenemos agua”.

“La autoridad debe hacer algo, si no quieren ver cosas así, deben de cerrar, hacer un colado para que ya no haya problema, para que la gente ya no se meta para allá pal puente”.