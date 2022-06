Siguen las fugas de agua en la calle Palmilla

Fue el pasado 2 de marzo cuando habitantes de la calle Playa Palmilla en la colonia Pablo L. Martínez, perdieron su bienes tras la inundación por aguas negras que se vivió en el lugar, y tuvieron que pasar 20 días para que comenzaran los trabajos en las zonas para mejorar la situación del drenaje, sin embargo, de nueva cuenta se presentó el estancamiento de aguas sobre la calle en un nuevo recorrido realizado por el equipo informativo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos se captó mediante cámaras una nueva acumulación de agua.

Una fuga calles arriba originó que de nueva cuenta vecinos caminaran sobre encharcamientos, habitantes de la zona refieren que ya se hizo el llamado a las autoridades correspondientes y que el organismo operador de agua potable de Los Cabos ya tiene conocimiento e incluso el mismo alcalde Oscar Leggs Castro, sin embargo, es día que no les dan solución y el miedo aumenta ante la próxima llegada de lluvias, pues tan solo el pasado mes de marzo un aproximado de 30 casas sufrieron daños por el ingreso de aguas negras lo cuál dejo costoso daños de los cuales ninguna autoridad se hizo responsable.

Es así como vecinos de la zona se acercaron a este medio informativo para que mediante las cámaras y micrófonos expresen de nueva cuenta el llamado a las autoridades. Fue la señora Lourdes, vecina de la zona, que comentó lo siguiente:

“Soy de esta colonia, cuando llueve nos perjudica mucho el agua, incluso yo vivo allá en la esquina, se inundo casi todo el patio de mi casa con las aguas del drenaje y todo eso, me enferme yo del ojo, tuve infección en el ojo a causa de toda el agua. Los vecinos de a lado también estuvo llevando a sus hijos al hospital, no sabemos quien se haga responsable de todos estos años que nos esta ocasionando toda el agua”.

“Estuvieron aquí arreglando, no se como le habrán arreglado no lo se ni nada, yo lo único que vi fue que rompieron la calle pero creo que seguimos en lo mismo, entonces no sabemos que vaya a pasar de vuelta ahora que vuelva a llover”.