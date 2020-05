“Fumar tabaco hoy día es doblemente riesgoso por ser 4ta comorbilidad propensa para contraer Covid-19”: Heddy Villaseñor

Hoy se celebra el Día Mundial Sin Tabaco

San José del Cabo.- En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, dedicado a resaltar los riesgos para la salud vinculados al consumo de tabaco, que se celebra hoy 31 de mayo, Heddy Villaseñor, representante de Comunicación, Diálogo y Conciencia Códice asociación civil en Baja California Sur, la cual es una red nacional promotores de los espacios 100% libres de humo de tabaco y que impulsan diversos programas de salud en los gobiernos estatales, señaló que esta es una enfermedad progresiva y mortal en donde finalmente las personas que cargan la nicotina en su cuerpo van desarrollando en el cerebro adicción a dicha sustancia. Además, reveló que el consumir tabaco es una de las cuatro comorbilidades propensas a contraer virus como el Covid-19.

“Si empiezan a fumar entre los 22 y 25 años que es donde se logra la maduración del cerebro, los adolescentes y jóvenes desarrollan una zona del cerebro que se llama núcleo nicotínico, el cual favorece la adicción a la sustancia activa del tabaco que es la nicotina, enormemente adictiva, y como se empezó a fumar temprano se va desarrollando esa zona y es difícil dejar el vicio porque es una droga socialmente aceptada; la nicotina va directamente a los pulmones y puede llegar a producir cáncer en diferentes partes del cuerpo”.

Destacó que es de suma importancia el no fumar, ya que señaló que en estos tiempos ante la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el hábito de consumir nicotina es una de las 4 comorbilidades principales que favorecen los casos de Covid-19:

“Están las primeras 4 comorbilidades: hipertensión arterial en la cual el cigarro también coadyuva a que se desarrolle; obesidad; diabetes; y el tabaquismo que favorece el desarrollo del Covid-19, además este virus ataca directamente las mismas partes que la nicotina como son los bronquios y los alveolos, imagínese lo que significa ser fumador en estos tiempos de coronavirus, ya que una vez que llegó al planeta y a la vida cotidiana de las personas, ya no se va a ir, por lo que siempre estará buscando el lugar, momento o las zonas para alojarse, y, en las personas que tengan un sistema inmunológico saludable no va a pasar nada, pero ¿qué tal en las que fuman? Por lo que el tema de fumar en estos tiempos, de por sí, si antes era una barbaridad contra la salud, ahora es doblemente riesgoso”.

Psicológicamente destacó, el acto de fumar cigarrillos es contradictorio:

“Tu llevas el cigarrillo a los labios y éstos a su vez al igual que los dedos tienen sensaciones representando un apapacho, además inhalas y estás haciendo una respiración profunda pero con sustancia de nicotina, posteriormente retienes el humo; pero si esta misma acción la realizas con el oxígeno es realmente maravilloso, ya que tres o cuatro inhalaciones profundas te cambian el estado de ánimo, y lo mismo pasa con el cigarro, pero con sustancias dañinas para la salud, por lo que finalmente sólo están enriqueciendo a las industrias tabacaleras y es por ello que invito a la población a que este 31 de mayo, reflexionen y dejen el cigarro, más vale temprano que tarde, además, dejar el cigarro les quitará un gasto y para cuenta de ello sólo es cuestión de que en un cochinito echen el dinero que gastan en cigarros y cuando requieras comprarte algo, te caería mejor ese dinero”.Asimismo, señaló que el cigarrillo electrónico es una trampa de la mercadotecnia, ya que este producto ni es más suave ni es seguro porque puede llegar a explotar, y también dijo, es una pantalla:

“El cigarro electrónico puede tener lo mismo como la nicotina o cualquier otra droga menor o una mayor en una sola carga, por lo que es demasiada sustancia la que se puede meter un joven aunque ande muy nice con su cigarro que aparentemente es puro vapor, aparte que no tiene los permisos adecuados para su comercialización y venta en México porque los daños a la salud también están comprobados, y se venden prácticamente en la clandestinidad; no es una forma de consumir nicotina libre de otras sustancias, en realidad es el mismo tema de continuar vendiendo el tabaco en diferentes concentraciones sin importar las posibles consecuencias para el consumidor y que desgraciadamente, señaló, está al alcance de todos los jóvenes, que aunque se lanzó a manera de fumar “saludable”, no lo es, ya que todo depende de la sustancia que se le ponga y que incluso puede estar o no hecha para el consumidor”.

Finalizó indicando que no existe una manera saludable de consumir la nicotina, que además no la requiere el cuerpo humano, por lo que destacó que para dejar de fumar existen diversas técnicas, por lo que toda la gente puede acercarse a las diversas clínicas que tiene la Secretaría de Salud en la ciudad capital y la delegación de Cabo San Lucas.