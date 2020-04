Función de MMA es anunciada para el viernes en Tokio

Tokio.- Pese a la contingencia sanitaria en Japón, este viernes se realizará una función de artes marciales mixtas que incluirá seis peleas, la estelar en la que chocarán Shinya Aoki ante Sera Tomoshige.

Este martes se anunció la velada Road to ONE que se llevará a cabo en Tokio, en un lugar que no será revelado públicamente para evitar que aficionados intenten acceder al ser un evento a puerta cerrada.

Debido al COVID-19 el deporte en el mundo prácticamente está detenido, pero la velada de artes marciales mixtas es un hecho, misma que se realizará con todas las medidas pertinentes.

Será transmitida por la empresa nipona ABEMA TV y se llevará a cabo pese a las recomendaciones del gobierno local de cancelar todos los eventos de boxeo o artes marciales mixtas para evitar la propagación del coronavirus.

Sin aficionados ni prensa, se tomarán todas las medidas necesarias. El lugar será sometido a limpieza extrema varias veces al día, habrá medición de temperatura y los asistentes deberán usar máscara y seguir las medidas sanitarias.

El lugar de la función no será informado de manera pública, pues el promotor es consciente de que mucha gente podría acudir, ya sea por sus medios o en transporte público, y buscan evitar alguna situación de contagio.

El pleito estelar de la velada que fue anunciado es entre Shinya Aoki y Sera Tomoshige, mientras que el coestelar será con los peleadores Hajime Midorikawa contra Yamato Nishikawa. Habrá cuatro duelos más.