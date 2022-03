Ex funcionaria de Los Cabos exige justicia por denuncia de abuso sexual

En octubre del 2021, Georgina Roldan Aviña, dio el primer paso de lo que ahora siente se ha convertido en un largo y tardado proceso legal, recientemente la ex regidora de Los Cabos publicó en sus redes sociales una imagen de la denuncia que interpuso contra el diputado local, Juan Pérez Cayetano, por el supuesto de abuso sexual.

Por primera vez, la ex funcionaria habló con un medio de comunicación sobre el caso, y aunque ya se había dado a conocer esta situación legal, la demandante no se había manifestado.

En su cuenta de facebook publicó lo siguiente:

Ella señala que a cinco meses de que acusara los hechos, no ha visto que avance el caso en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ni que se aplique justicia.

“Pregunté y la psicóloga no había arrojado el resultado de todas las pruebas, después volvió a pasar un tiempo y sólo veo que se aletarga el proceso, y volví a preguntar y me dijeron que están en investigaciones, pero hasta ahí”, declaró.

Al ser cuestionado por CPS Noticias, con respecto a la publicación en redes sociales que hiciera la ex regidora cabeña, el representante distrital del municipio de Los Cabos, Juan Pérez Cayetano, declaró lo siguiente:

“No tengo ninguna información y lo dije ya en su momento, no recibí ninguna notificación entonces no puedo ni afirmar ni asegurar nada más que lo que ha salido en las redes sociales. En su momento yo aclaré que si alguna autoridad me necesitaba o tenía que ir, con gusto iba a asistir pero no hubo nada y yo creo en la justicia y creo en las leyes que tenemos aquí en México”.