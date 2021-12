Funcionarios de Armida recibieron bonos por 80 mil pesos

No solamente es el tema de los finiquitos sino los bonos que se entregaron a todos los funcionarios de la pasada administración que encabezó Armida Castro Guzmán, que es un hecho totalmente irregular e ilegal y es apenas la punta del iceberg, aseguraron los regidores Saraí Ramos Murillo y Linze Rodríguez González, tras informar que este lunes en sesión extraordinaria de Cabildo la comisión edilicia revisora entregará el informe del Proceso de Entrega Recepción para posteriormente remitirlo al Congreso del Estado.

El edil de Fuerza por México, aseveró que no tenía porqué haberse otorgado esos bonos a todos los funcionarios de la pasada administración y es un tema muy delicado que planteó quedara asentado en el acta en Contraloría para que se tomen las acciones pertinentes.

Planteó que los bonos fueron de 60 mil a 80 mil pesos por cada uno de los más de 70 funcionarios de la pasada administración municipal, proceso totalmente fuera de la ley porque no se trata de liquidaciones.

Dijo que de igual forma hay un grupo de funcionarios que trabajaron en la administración de Armida Castro y continuaron en este gobierno y que recibieron el finiquito y a la siguiente quincena siguieron cobrando, pero recalco el tema de bonos es mucho más grave que el de finiquitos.

Subrayaron ambos ediles que es algo muy grave que desconocían y se enteraron cuando se dieron las comparecencias, por lo que tomaron las acciones pertinente y adelantó que no se van a dejar pasar las cosas del anterior gobierno que estén mal, pero si aclaró que la intención no es pelear con nadie ni crear fisuras dentro del Ayuntamiento, lo que quieren es que se respete la ley y que las cosas se hagan de manera correcta y si las cosas están mal hay que señalarlo.

Asimismo aclararon que quien va a tomar las acciones pertinentes será la Contraloría Municipal, que es quien mandó a llamar a los ex funcionarios para tratar en la manera cortes que se resuelvan todas aquellas observaciones que se encontraron por parte de los directores, algunas pudieran ser planteamientos que no necesariamente tenga alguna responsabilidad el funcionario pero si buscar que algunos documentos que no estén puedan darse a conocer o que indiquen donde los dejaron para revisar y constatar la información, pero la Contraloría es quien va a tomar la acción y los regidores rendirán el informe este lunes en sesión extraordinaria de Cabildo.