Funcionarios estatales y de Los Cabos violan la ley electoral al promover corcholatas: PRI

En la carrera rumbo a las próximas elecciones presidenciales del 2024, la dirigencia nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), llamó a todos sus gobernadores y funcionarios emanados de su partido, para que se conviertan en promotores de los denominados “corcholatas” o aspirantes a la presidencia como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.

En entrevista para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, Jesús Flores Romero, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California Sur, comentó que parte de los requisitos de Morena es violar de manera recurrente la Ley Electoral, hechos se que han visto de manera recurrente por parte de la dirigencia estatal.

El representante del PRI, señaló que aquel funcionario que incurra en un delito electoral, cuando promocione o se manifieste a favor de una figura política con fines electorales debe ser sancionado por las autoridades electorales.

“Queda claro y en ello se exhibe todos los días, que es un requisito de Morena es violar la Ley Electoral para poder construir sus escenarios de participación. Creo que no hay el mínimo pudor en señalar una y otra vez que se está violando la ley.

Flores Romero denunció que los propios funcionarios estatales y municipales de Los Cabos constantemente promueven actores políticos que tienen intenciones de ser candidatos. Si bien, no dio a conocer el nombre de los funcionarios que han participado en eventos anticipados de campaña, señaló desconocer si la dirigencia estatal ha interpuesto las denuncias correspondientes, ya que él directamente no tiene facultades para realizar estas acciones.

Señaló que las administraciones municipales de Morena, se han dedicado a solo promover su imagen, dejando de un lado las principales demandas de la ciudadanía. En los últimos años los representantes de Morena se han dedicado a crear escenarios de festividades, comentó tajantemente la representación del PRI en el estado.

“Tú has visto que los propios funcionarios del gobierno del estado y el gobierno municipal, están promoviendo a sus personajes preferidos, en este caso llámese corcholatas”.

La dirigencia estatal tendrá que denunciar, no estoy enterado si ya lo hizo. Tengo entendido que se iba hacer, desconozco si ya se hizo; si no se ha hecho valdría la pena que lo hagan porque las violaciones a la ley ahí están. Es cuestión de documentarlas y llevar las pruebas, si no se ha hecho es una solicitud a la dirigencia estatal del partido que la lleve a cabo”.