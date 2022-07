¿Qué sucede con la fundación Black Jaguar-White Tiger?

Desde hace unos días empezaron a circular en redes sociales algunos videos con denuncias del maltrato, abandono y muerte en el que se encuentran animales felinos en la fundación Black Jaguar-White Tiger.

Avísenle a @PROFEPA_Mx qué no es Uma que no hay permisos y es un ejido sin papeles, que debe 1 año de renta y que no hay papeles que acrediten que puede tener animales. https://t.co/XZON2Q9xZs

Te puede interesar: Mármol y lujos: la casa de Campeche del Presidente del PRI

El activista, Arturo Islas, fue quien inició la denuncia pública. Arturo publicó una serie de videos en los que se puede ver el estado deplorable y de inanición que padecen los felinos. Rápidamente, el activista puso el tema en el ojo del huracán. Autoridades y organizaciones ya se han pronunciado. Por acá te compartimos la información para que entiendas bien qué está pasando.

Desde su publicación inicial, los videos empezaron a ganar popularidad entre los cibernautas. Rápidamente, sumaron miles de reproducciones que pedían actuar a las autoridades. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Profepa y la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), A.C. denunciaron penalmente a Eduardo Mauricio Moises Serio.

Apenas ayer, 6 de julio, autoridades se movilizaron para inspeccionar el recinto y hacer un plan de manejo del área para atender la salud y rescatar a los felinos. Se dispuso de médicos veterinarios, jaulas y equipo médico para evaluar el traslado de alrededor de 190 felinos.

Fueron 16 inspectores los que visitaron el refugio, para su evaluación. Profepa comunicó que detallará más adelante su proceder respecto a este incidente con el maltrato de los felinos.

Este problema no solo se trata sobre el maltrato animal. Hay un “trasfondo” relacionado con desvío de recursos millonarios, y que la Fundación tiene tiempo sin tener el registro para cuidar animales silvestres. Aunado a que el lugar ubicado en el Pedregal de CDMX es un predio residencial, y no un espacio apto para albergar a grandes felinos.

😍😍😍the Cheyennes plus Corazon and Tulum pic.twitter.com/B1dMzl94N9

El santuario se ubica en la calle Carretonco, de la colonia San Miguel Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Seguro que te suena este refugio, pues en redes sociales tiene millones de seguidores y lo han visitado famosos de la talla de Paris Hilton, Katy Perry, y hasta la hijas de Peña Nieto, Paulina y Nicole.

En la página web se lee que BJWT es una organización global sin fines de lucro que protege y cuida animales salvajes; realiza campañas de concientización, rehabilitación y reformas legales.

La organización comenzó en un espacio en el Ajusco, pero al tiempo trasladó a sus animales a otro predio cercano, que no cuenta con el permiso de la Semarnat para albergar a animales silvestres. El refugio pertenece a Eduardo Serio, hijo de Eduardo Moisés, uno de los orquestadores del “Monexgate”.

Serio, o “Papa Bear”, es un empresario de 43 años. En 2015 creó esta fundación sin fines de lucro. Durante años recibió leones, tigres, jaguares, pumas y otras especies productos de rescate y entregas voluntarias.

En la cuenta oficial de Black Jaguar-White Tiger, la organización manifestó al respecto que los animales se encuentran en perfecto estado de salud. También en una entrevista hecha por Paola Rojas, el empresario dijo que las imágenes que circularon por las redes sociales están descontextualizadas. Serio mencionó que sí hay problemas en el recinto, pero que se deben a causa de la pandemia que ha mermado los donativos, pues han caído hasta en un 70%.

Papa Bear explicó que el 80% de los animales que llegan ahí ya tienen problemas genéticos en riñones, hígado, corazón, y algunos presentan enfermedades como diabetes. También dijo que los ejemplares a su resguardo no han dejado de ser alimentados y actualmente están al 90-95% de su peso.

“Tratamos de hacer lo máximo, no somos Dios; a veces logramos sacarlos adelante y a veces no. Y cuando no, pues no queda otra más que darles una muerte digna y es lo que se ha malinterpretado”, dijo en televisión.