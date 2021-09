Fundacion Solmar fomenta la educación de niñas y niños sudcalifornianos

Fundación Solmar se suma al Fondo Unido-Unite Way Mexico, International Community Foundation y Club de Niños y Niñas de Baja California y así garantiza el derecho al juego en menores de Los Cabos, así que con gran emoción se llevará a cabo la instalación de una ludoteca con el objetivo de reforzar el aprendizaje lúdico de niños y niñas en el municipio, así lo dio a conocer Dinorah de Haro Inda, directora de Fundación Solmar.

Señala que la finalidad es satisfacer las necesidades y características específicas de los niños y niñas atendidos por CNYNBCS

Una ludoteca es un espacio organizado, destinado al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, cuyo centro de interés es el juego, dirigido por personas formadas como ludotecarias y donde se trabaja la psicomotricidad, el lenguaje, la sociabilidad, las capacidades cognitivas y emocionales, conocimientos específicos, la creatividad y se fomenta la diversión.

La importancia del juego en la vida de todo niño y niña fue reconocida en 1959 por la comunidad internacional como lo demuestra la Declaración de los Derechos del Niño, en donde se proclamó que: “el niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones (…); la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho” (Principio 7).

Los estudios que existen con relación a los efectos de la depravación de juego en los humanos, señalan que los niños y niñas que no juegan lo suficiente desarrollan agresión, emociones reprimidas, depresión, habilidades sociales reducidas y un mayor riesgo de obesidad. De igual forma, un niño o una niña que no tiene la oportunidad de explorar el mundo a través del juego podría no desarrollar determinadas conexiones neuronales y, en consecuencia, podría tener dificultades a la hora de realizar aprendizajes posteriores (Asociación Internacional del Juego, 2014).

Por ello, desde hace diez años, Fondo Unido – United Way México ha adoptado el firme compromiso de la salvaguarda de este derecho mediante su programa de ludotecas, convencidos de que el juego es una herramienta privilegiada que posibilita el pleno desarrollo de niños, niñas y jóvenes.

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantizar que todas las niñas y niños tengan un buen desarrollo, debemos comenzar por brindar a los niñas y niños espacios adaptados a sus necesidades, así como brindarle a las y los ludotecarios, las herramientas que necesitan para su importante labor.