Futbolista jaliciense triunfa en Los Cabos como delantero

Aldo Suarez Vargas es el delantero número 9 de Los Cabos United. El oriundo de Ciudad Guzmán, Jalisco, fue canterano de los Rayados de Monterrey en la sub 20; después se fue al conjunto felino de Tigres en la misma categoría y también militó en el Cafessa Jalisco de la Liga Premier

Posteriormente fue traspasado a La Paz F.C, después pasó a los Arroceros de Cuautla y actualmente juega con Los Cabos United, escuadra la cual visitó recientemente a los Tritones Vallarta MFC, el cual consideran los cabeños fue un rival intenso, un equipo fuerte; además Suarez destacó que la cancha fue complicada, además de otros factores como el sol y el clima.

Después del encuentro platicamos con este delantero jalisciense, quien nos compartió que su escuadra busca seguir sumando y con ello asegurar la primera posición del torneo, el cual es corto; por otro lado agradeció a la afición de Los Cabos y familiares que vinieron a apoyarlos.

Destacó que este fue un partido algo complicado, sin embargo, pudieron rescatar el empate.

A la afición de la Bahía de Banderas les recomendó no bajar la guardia, seguir apoyando el fútbol, ya que no se descarta que de esta división puedan salir buenos jugadores, por lo que pide no perderles la pista, ya que afirma que en esta zona hay jugadores muy buenos, los cuales pueden dar gratas sorpresas.

Como todo futbolista desea seguir jugando, en su caso, conseguir que su equipo pueda llegar a ascender. Lleva varios años practicando este deporte, el cual es su mayor motivación.