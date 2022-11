Futbolista sudcaliforniana brilla y va por más

La futbolista sudcaliforniana, Joselyn Garay, recientemente ha obtenido grandes logros, razón por la cual platicó en exclusiva para CPS Noticias, dando detalles sobre los campeonatos conseguidos.

De igual manera, durante el primer informe de gobierno de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, al momento de tocar el tema deportivo, la primera edil mencionó la destacada participación de algunos atletas del municipio, entre ellos, Joselyn Garay.

”Yo no sabía que iba a ser nombrada por la alcaldesa, solamente me presenté y cuando ella (Milena Quiroga) me mencionó entre los deportistas destacados, sentí mucha emoción. Es un honor el saber que todo el esfuerzo que he dado está teniendo frutos”, mencionó la joven futbolista.