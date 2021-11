Galilea Montijo llora y pide cesen los ataques en su contra

La conductora tapatía de 48 años de edad, Galilea Montijo vuelve a estar en el ojo del huracán. Hace unas horas desmintió las acusaciones en su contra por su posible relación amorosa con Marcos Antonio Beltrán Leyva, conocido como el “Barbas”.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Montijo estalló contra todos los ataques contra su persona; añadiendo que las acusaciones no solo la dañan a ella como figura pública, sino a su hijo y su familia.

La conductora del programa Hoy, rompió en llanto tras el señalamiento que se le hizo en una emisión del programa “Los periodistas” transmitido a través de YouTube. En la emisión se hizo la lectura del próximo libro de la periodista, Anabel Hernández, titulado: “Emma y las otras señoras del narco” en el programa se menciona el nombre de Galilea Montijo, como una de las ex amantes del narcotraficante, el “Barbas”.

El video ya no se encuentra disponible, pero muchos medios retomaron la información, por lo que llegó rápidamente a los oídos de la conductora mexicana.

El libro todavía no sale a la venta pero ya despierta algunas reacciones. Galilea hizo lo propio al defenderse de ese, y otros ataques que se le han adjudicado a lo largo de este año como, su amistad con la conductora Inés Gómez Mont, que presenta junto con su esposo, Víctor Manuel Puga una orden de aprehensión por lavado de dinero y defraudación fiscal.

Son buscados en 190 países y ya tiene ficha roja de la Interpol, por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

Te puede interesar: Ordenan detener a 10 implicados en caso de Inés Gómez Mont

“No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual trabajo, a nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa y esto consta en papeles con el nombre del abogado”, explicó.

“Siempre me he callado y aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida”, dijo entre lágrimas y con apenas un hilo de voz.