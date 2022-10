Gallo vehicular divide al magisterio

El Movimiento Sindical Cabeño (MSC) indicó que el gallo vehicular realizado la mañana de este jueves fue organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como una distracción para que ellos no participaran en los diálogos programados con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, lo cual calificaron de un medida cobarde.

Fue a través de grupos de mensajería instantánea, que los profesores compartieron entre ellos información que los alertaba de que el gallo vehicular había sido una trampa, pues mientras que ellos habían sido citados en sus respectivos planteles, representantes del SNTE se preparaban para entablar el diálogo con el mandatario federal.

En los audios, los cuales fueron compartidos a CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, se puede escuchar el descontento por parte del Movimiento Sindical Cabeño, haciendo mención de que no son bien recibidos en las mesas de diálogo, pese a que ellos han insistido por años para recibir una oportunidad como esta.

“Compañeros, esto es una muy cobarde por parte del sindicato, que es lo que está haciendo con ese oficio que sacaron, nos están citando en la escuela para que los profes no se muevan de sus escuelas y que no le digamos nada y de alguna forma no nos manifestemos, con el presidente, el presidente llega hoy en la tarde y mañana en la mañana va estar dando la mañanera en la marina”, se escucha en uno de los mensajes de voz compartidos.