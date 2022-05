Ganaderos se manifiestan por altos costos en forrajes

Rancheros sudcalifornianos se manifestaron esta mañana en el cruce del bulevar Gral. Agustín Olachea y calle Tuparam. El presidente de la asociación civil Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía, Guillermo Trasviña, expresó que su objetivo es exigir a las autoridades la regulación de los precios del alimento para el ganado.

Aseguró que la ganadería cada vez es una actividad menos rentable:

“Un ranchero para mantener veinte vacas ocupa 183,000 pesos en cuatro meses. Realmente no alcanza a haber una paridad en la venta del ganado con el costo que invierte para mantener el ganado”, manifestó.

Sin embargo, el precio de las cabezas de ganado y de los productos del rancho no incrementan en la misma proporción. Esto genera un desequilibrio en las finanzas de los ganaderos.

“El ranchero, por una vaca, viene recibiendo alrededor de 10,000 u 11,000 pesos, dependiendo el kilo. El ranchero ya no ve la esquina, ya no tiene esperanza. No ve que tenga una parte justa entre lo que hace con lo que puede ganar por producir una vaca”, comentó.