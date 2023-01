Ganado suelto que no sea reclamado será sacrificado y donado al DIF

Juan Luis Araiza Díaz, presidente del Juzgado Cívico en Los Cabos, afirmó que tras los reiterados reportes al 911 sobre la presencia de ganado en fraccionamientos y vías de comunicación, se coordinarán con Seguridad Pública, Guardia Nacional y Policía Estatal para emprender estrategias para la prevención de este tipo de conductas, las cuales las catalogan como antisociales.

Una de las denuncias ciudadanas recurrentes que se realizan a este medio periodístico, es la presencia de ganado suelto en diversos fraccionamientos y colonias de San José del Cabo. Vecinos refieren que mayormente las vacas ocasionan daños, así como accidentes viales al cruzarse en las carreteras.

Por lo anterior, CPS Noticias cuestionó al presidente del Juzgado Cívico en el municipio, Juan Luis Araiza Díaz, en relación a sí se están recibiendo las quejas de la ciudadanía en torno a los daños causados por los semovientes, a lo que respondió que hasta el momento no, por lo que pidió a los habitantes de esta cabecera reportar a las autoridades, con el objetivo de que estas conductas no escalen a un delito.

“En el tema del ganado, todavía por el momento no se ha presentado ninguna queja de manera formal. Es muy complicado, por regular el ganado anda en la calle y las y los ciudadanos desconocen quién es el propietario del ganado, por lo que, por tema de seguridad, empezamos a dar a conocer a la ciudadanía; no tenemos ninguna queja por el momento en el Juzgado Cívico, pero si en el 911, por lo que elementos de Seguridad Pública van al lugar y espantan a los animales, pero buscaremos soluciones para el tema del ganado que anda suelto no vaya a elevarse de una conducta antisocial a un delito”, expresó Araiza Díaz.