Estos fueron todos los ganadores de los premios The Best

Con Argentina en plan arrollador, este 27 de febrero la FIFA celebró exitosamente una nueva edición de los premios The Best, donde reconoció a lo mejor del futbol mundial en el 2022.

Messi, “Dibu” y Scaloni se coronan

Tal y como era de esperarse, Lionel Messi se adjudicó el premio al “Mejor Jugador del 2022″, tras finalmente conquistar la Copa del Mundo en Qatar.

🏆 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🏆

#TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! 🇦🇷 pic.twitter.com/HXEugVH1t9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Así mismo, pero con cierta inconformidad por parte de los aficionados del futbol internacional, Emiliano “Dibu” Martínez y Lionel Scaloni fueron reconocidos como el “Mejor Portero” y “Mejor Entrenador” respectivamente.

Once ideal varonil

A la par de los galardones individuales, la FIFA dio a conocer su XI Ideal con lo mejor del 2022 y en él destacan figuras como Thibaut Courtois, Achraf Hakimi, Casemiro, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Messi y más.

Lo más destacado del futbol femenil

En la rama femenil, Alexia Putellas consiguió por segundo año consecutivo llevarse el premio a “Mejor Jugadora” tras superar a Alex Morgan y Beth Mead.

Por otro lado, la inglesa Mary Earps fue nombrada la “Mejor Portera” y Sarina Wiegman consiguió el premio a “Mejor Entrenadora”.

Once ideal femenil

Al igual que en la rama varonil, la FIFA reveló el XI Ideal del futbol femenil, en el que destaca la presencia de jugadoras como Mapi Leon, Alexia Putellas, Keira Walsh, Sam Kerr, Beth Mead y Alex Morgan.

Otros galardones:

Mejor Afición: Argentina

Fair Play: Luka Lochoshvili

Puskas (Mejor Gol): Marcin Oleksy

🏆 The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy! …and what a goal it was 🤩 pic.twitter.com/2LEkSUbfHN — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023