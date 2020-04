Ganaron León-América y Monterrey en la Jornada 4 de la E-Liga MX

Redacción

Los Cabos.- Las acciones de la Jornada 4 de la E-Liga MX, correspondientes a martes 21 de abril, concluyeron con sendos triunfos de León sobre Morelia, América ganándole a FC Juárez y la goleada de Monterrey sobre Querétaro.

La Jornada 4 concluye este miércoles con los duelos de: Pachuca vs Tigres, Toluca vs Cruz Azul y Santos vs Pumas.

León es líder único en la eLiga MX tras vencer a Morelia

El club de futbol León se apoderó en solitario del primer sitio de la eLiga MX, luego de golear sin problema alguno 5-2 a Morelia, en duelo correspondiente a la fecha cuatro, disputado de manera virtual en el estadio Morelos.

Los goles de la diferencia fueron obra del costarricense Joel Campbell en dos ocasiones, así como un triplete de Jesús Godínez; los chilenos Rodrigo Millar y Jorge Valdivia marcaron por los michoacanos.

Con este resultado, los “Panzas Verdes” llegaron a 12 unidades para ocupar lo más alto de la clasificación, en tanto los “purépechas” se quedaron con seis puntos.

El uruguayo Nicolás Sosa fue el encargado de llevar a su equipo a la victoria, en tanto César Huerta tuvo que cargar con la derrota para Monarcas.

América vence 6-3 a FC Juárez en eLiga MX

El equipo del América logró su segunda victoria en la eLiga MX luego de dar cuenta sin mucho problema por marcador de 6-3 de FC Juárez, en partido correspondiente a la fecha cuatro disputado de manera virtual en el estadio Azteca.

Los goles de la victoria fueron obra del colombiano Nicolás Benedetti, quien se hizo presente en tres ocasiones, además de un doblete de su compatriota Roger Martínez y uno más de Giovani Dos Santos; mientras que por el cuadro fronterizo anotaron el uruguayo Diego Rolán, el chileno Ángelo Sagal y del argentino Mauro Fernández.

Con este resultado el conjunto de las “Águilas” llegaron a seis unidades, mientras que los de la frontera norte se quedó apenas con un punto.

Benedetti fue el encargado de manejar los controles por el conjunto de la capital del país, en tanto que Rolán hizo lo propio por los “Bravos”.

Monterrey golea 5-0 y Querétaro no conoce el triunfo en eLiga MX

El mediocampista Eric Cantú exhibió su destreza en los controles y llevó al avatar del holandés Vincent Janssen a meter tres goles en la victoria de Rayados de Monterrey por 5-0 ante Gallos de Querétaro en la eLiga MX.

Este partido se desarrolló en la cancha virtual del estadio de Rayados y correspondió a la fecha cuatro del torneo disputado en el videojuego FIFA 20, organizado ante el paro del Torneo Clausura 2020 del futbol mexicano a causa de la pandemia de COVID-19.

La imagen virtual del atacante argentino Rogelio Funes Mori inauguró el marcador al minuto 20 y la ventaja la amplió tres minutos después Jesús Gallardo.

El regiomontano Eric Cantú sacó de la banca al auropeo Vicent Janssen, quien marcó a los minutos 80, 85 y 90, y su segundo tanto de la tarde fue una joya de 24 quilates: un remate de volea de botín izquierdo.

Rayados de Monterrey está ahora en la sexta plaza de la clasificación general con dos triunfos, cero empates, dos derrotas y seis puntos, en tanto Querétaro, con el colombiano Jeison Lucumí hoy en los controles, es posición 13 con 0-2-2-2.

+++