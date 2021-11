“Ganó el abstencionismo”: Guadalupe Saldaña

Guadalupe Saldaña, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur dio a conocer que cada 3 años vemos cómo se incrementa el desinterés por la ciudadanía por participar en los plebiscitos para Delegado, una constante en la vida política de Los Cabos, ya que conforme pasa el tiempo la caída de la participación ciudadanía es cada vez más grande.

“El contraste es abrumador cuando vemos que la participación electoral en Los Cabos durante el pasado proceso constitucional de junio fue de 275 mil votos”.

CPS Noticias al hacer el análisis de votos en este proceso democrático sólo se obtuvieron 7 mil 252 votos en CSL, cuando el la Delegación hay más de 100 mil.

Añadió que este proceso fue un mensaje claro de que a la gran mayoría de la ciudadanía no le interesan estos procesos, quizá porque no ven utilidad en elegir a una persona que no cuenta con capacidad presupuestal y que las atribuciones legales corresponden a las Presidencias Municipales y a los Cabildos para responder a la ciudadanía.

Destacó que en el caso particular de Los Cabos y de Mulegé, existe un interés por promover el sexto municipio, inquietud que cada vez cobra mayor relevancia. La propuesta para que Cabo San Lucas se convierta en municipio se ha discutido en diferentes momentos por parte del sector empresarial, el social y por supuesto el político.

“La baja participación el día de ayer, es un mensaje contundente de que a la ciudadanía no le interesa quien ocupe el cargo, eso debe quedar claro para las personas que se desempeñarán en la función de delegados”.

Un siguiente aspecto a resaltar es que las obligaciones para cumplir con la recolección de basura, el suministro de agua potable y alcantarillado, el mantenimiento de parques y alumbrado público, la seguridad pública, entre otras, es responsabilidad de los gobiernos municipales y no caer, en la distracción de simular que son asuntos de las delegaciones.