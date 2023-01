Gareth Bale dice adiós a las canchas y se retira del fútbol

Tras 17 años de carrera y luego de disputar el Mundial de Qatar 2022 con la selección de Gales, este lunes Gareth Bale anunció su retiro del fútbol profesional.

El ahora exfutbolista de 33 años de edad, dedicó unas palabras a través de sus redes sociales para dar a conocer su decisión. En el texto, el galés dio un breve repaso sobre lo que fue su carrera, destacando la alegría e ilusión que le causó poder cumplir sus sueños.

“Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retirada inmediata del fútbol de clubes y a nivel internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Han sido 17 temporadas al más alto nivel, que serán imposibles de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo”, se lee en el comunicado de Bale.